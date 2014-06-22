به گزارش خبرنگار مهر، مردی 42 ساله که در اتوبوس مسافربری با بیهوش کردن افراد به سرقت اموال آن‌ها می‌پرداخته است توسط ماموران نیروی انتظامی استان قم دستگیر شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران خصوص این پرونده بیان کرد: فردی 42 ساله در ترمینال جنوب سوار اتوبوس‌ها شده و کنار مسافران به ویژه دانشجویان نشسته و با بیهوش کردن آنها اقدام به سرقت می‌کرد.

سرهنگ قدمی ادامه داد: فرد دستگیر شده از قبل مواد غذایی مانند آبمیوه یا کیک را به قرص‌های خواب آور آغشته کرده و حتی گاهی بالاجبار فرد را وادار به خوردن آنها می‌کرده است و پس از بیهوشی فرد، وسائلی از قبیل لپ تاپ، موبایل و وجه نقد را سرقت می‌کرده است.

بیهوشی 48 ساعته مالباخته

یکی از مالباختگان که پسری دانشجو است در این نشست خبری بیان کرد: در تهران سوار اتوبوس شدم و فردی با ظاهری موجه کنارم نشسته و قصد رفاقت داشت و شکلاتی به من تعارف کرد که با خوردن شکلات بیهوش شدم که بیهوشی من حدود 30 ساعت طول کشید.

وی ادامه داد:‌ سارق پس از بیهوش شدنم لپ تاپ، موبایل و یک میلیون و 200 هزار تومان وجه نقد را از من سرقت کرد.

یکی دیگر از مالباختگان در خصوص نحوه سرقت از وی، بیان کرد: از قم به سمت تهران در حرکت بودم که فردی کنارم نشست و موز تعارف کرد اما قبول نکردم سپس آبمیوه تعارف کرد که قبول نکردم و بعد شکلاتی را که به اصرار به من داد را خوردم و بیهوش شدم.

وی ادامه داد: ‌سه ساعت بعد از بیهوش شدن هشیاری نسبی پیدا کردم که در بیمارستان بودم سپس بیهوش شده و پس از 48 ساعت هوشیاری ام را بدست آوردم.

وی در خصوص اموال سرقت شده افزود: ‌گوشی موبایلم سرقت شد اما به دلیل اطلاعاتی که داخل آن بود 6 ماه مشکل عصبی پیدا کردم به گونه‌ای که حتی از خانه نیز خارج نمی‌شدم.

مصرف شیشه مهمترین دلیل سرقت

متهم پرونده نیز که در این جلسه حضور داشت، گفت:‌ 42 ساله و دیپلمه هستم که دانشجو بودم اما بعد از 2 ترم به دلیل فوت پدرم ترک تحصیل کرده و به شغل کیف سازی پرداختم.

احمد.ع گفت: توسط دوستانم به مصرف هرویین و شیشه روی آوردم که از آن زمان، کیف سازی خرج موادم را در نمی‌آورد که به خرید و فروش مواد مخدر پرداختم و یکی از مشتریان مواد مخدر این نوع سرقت را به من آموزش داد.

وی در خصوص نحوه سرقت گفت:‌ قبل از سوار شدن اتوبوس، مواد غذایی بخصوص کیک را به قرص کلونازپام آغشته می‌کردم و فرد با خوردن آن بیهوش شده و به سرقت می‌پرداختم و اقلام سرقت شده را نیز به صورت گذری در خیابان مولوی به فروش می‌رساندم.

این متهم در خصوص نحوه دستگیریش گفت: شاگرد راننده اتوبوس از مسئله باخبر شده و به پلیس اطلاع داده و دستگیر شدم.

وی افزود: 15 سال سابقه اعتیاد دارم و مصرف مواد مخدر هم موجب خلاف کاری و هم از هم پاشیده شدن خانواده‌ام شد.

