تقدیرشورای شهر تهران از تیم ملی فوتبال و والیبال / پیگیری وضعیت حادثه دیدگان طوفان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ،در جریان برگزاری هفتاد و چهارمین جلسه ، اعضای شورا اعتراض فرمانداری تهران را مبنی بر مجوز سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات بازرگانی، صتعتی، تولیدی و تاسیس شرکت پشتیبانی هلدینگ مادر توسط سازمان بازنشستگی شهرداری تهران را مورد بررسی قرار دادند.

براساس این گزارش، جوابیه کمیسیون برنامه و بودجه شورا به این اعتراضیه در جلسه پیشین شورا به تصویب نرسید و قرار شد جوابیه جدید طی یک هفته به شورا ارائه شود که در جلسه امروز شورا این متن مجدداً به رای گذاشته و در نهایت اعضا شورا ضمن تاکید بر تشکیل شرکت هلدینگ و مادر توسط سازمان بازنشستگی شهردار تهران، شهرداری را مکلف کردند، در جهت خودکفایی و ایجاد تحول در سازمان، سالیانه گزارش پیشرفت خود را به شورای شهر تهران ارائه دهد.

گفتنی است بخشی هایی از این جوابیه که درخصوص تشکیل هر گونه شرکت یا موسسه به صورت نسل اول و دوم و نسل های بعدی توسط شهرداری تهران و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن، در صورت تصویب شورا شهر مجاز است، بود به تصویب نرسید.

همچنین در بند دیگری از این جوابیه آمده بود با عنایت به ضرورت شفاف سازی معاملات و قرار دادهای شهرداری و به منظور جلوگیری از ایجاد شبهه در معاملات و بالا بردن کیفیت اجرای پروژه ها، سازمان بازنشستگی می تواند ضمن شرکت در مناقصات عمومی برابر مقررات و در صورت ضرورت استفاده از ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری تهران در اجرای بند 14 ماده 71 قانون شوراها و با رعایت مفاد ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها اقدام کند، به تصویب رسید.

قدردانی از تیم های ملی فوتبال و والیبال

احمد مسجدجامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در جریان برگزاری هفتاد و چهارمین جلسه شورا با اشاره به سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران ضمن گرامی داشت این روز، گفت: ما همیشه به یاد رشادت های ایشان برای به ثمر رساندن انقلاب و تثبیت آن هستیم.

وی همچنین پیشنهاد داد همچون سال های گذشته، مهدی چمران یکی از دست نگاشته های ادبی و عارفانه این شهید بزرگوار را قرائت کند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به بازی شب گذشته تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر آرژانتین، آن بازی را گرم و با شکوه توصیف کرد و افزود: از بازی گرم و باشکوه تیم ملی فوتبال کشورمان که لحظات زیبا و با ارزشی را در حافظه ما به ثبت رساندند سپاسگزاریم.

وی یادآورد شد: فضایی حاکم بر پیش از مسابقه با فضای مسابقه بسیار متفاوت بود، بازی جوانمردانه و دلاوردمردانه این عزیزان ثابت کرد که مردم ما چنانچه عظیمی قوی برای انجام کارها داشته باشند به راحتی پیروز میدان خواهند بود، مسجدجامعی همچنین برای بازی پیش روی مردان تیم ملی والیبال کشورمان آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه هفتاد و چهارمین جلسه شورا، اعضای شورا تذکراتی را پیرامون مشکلات به وجود آمده در سطح شهر عنوان کردند.معصومه آباد- رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا اولین تذکر را با اشاره به عدم شفافیت پرداخت خسارت به حادثه دیدگان از طوفان هفته ها ی اخیر تهران شروع کرد و افزود: در طوفان اخیر 80 نفر از شهروندان به صورت جدی آسیب دیده اند که برخی از آنها توانسته اند مراحل درمان خود را مدیریت کنند اما عده ایی دیگر به دلیل نداشتن توان مالی زندگی شان در حال تباه شدن است.

وی از اعضای شورا خواست با وجود ابهاماتی که در پرداخت خسارتهایی اینچنینی وجود دارد، چنانچه امکان دارد راه کاری برای کمک به این آسیب دیدگان طراحی کنند.

پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز که مسئولیت پیگیری مباحث حقوقی این موضوع را در شورا بر عهده دارد، از ارائه گزارش کمیسیون در این خصوص در جلسه آتی شورا خبر داد و گفت: تلاش داریم جمع بندی و بررسی مباحث حقوقی این موضوع را تا سه شنبه جهت ارائه به شورا آماده کنیم.

اسماعیل دوستی نیز یادآور شد که در قانون ذکر شده است، چنانچه از بروز حوادث غیر مترقبه خسارتی به مردم وارد شود، در نهایت وزارت کشور از ردیف های اعتباری مصوب در بودجه دولت، مسئولیت پرداخت این خسارت ها را دارد.

اقبال شاکری رییس کمیسیون عمران شورا نیز افزود: در ماده 54 و 55 قانون شهرداری، حوزه عملکردی شهرداری نسبت به پرداخت خسارت های شهری مشخص شده است.

احمد مسجدجامعی رییس شورا نیز با اشاره به مباحثی که در جلسات گذشته شورا پیرامون این موضوع ارائه شده است گفت: در گزارش­های ارائه شده در نحوه پرداخت خسارتهایی از این دست نقاط ابهامی وجود دارد. اما در ارتباط با خسارت هایی که ناشی از عملکرد شهرداری باشد حیطه قانون مشخص است. اما قانون دیگری در ارتباط با حوادث غیر مترقبه مانند سیل وجود دارد که در آن نیز مسوولیت هایی برای شهرداری دیده شده است، نکته قابل تأمل این است که در نام بردن از حوادث غیر مترقبه در قانون، اسمی از طوفان برده نشده است، اما آیا قانونی که در ارتباط با سیل وجود دارد می تواند بر طوفان هم تسری پیدا کند، یکی از نکات ابهامی است که باید رفع شود.

مسجدجامعی تاکید کرد مردم به شورای شهر با چشم دیگری می نگرند به پشتوانه چنین اعتمادی به دنبال تدوین ساختاری هستیم تا در حوادث غیر مترقبه ایی که بخشی از شهر و شهروندان را درگیر خسارت می کند مردم بی پناه نباشند و از حالت بلاتکلیفی در این زمینه در بیاییم.هادی ساعی عضو هیات رئیسه شورا نیز تخریب دو ساختمان در شهر بر اثر فرو افتادن دکل های مخابراتی را یاد آور شد افزود: این دکل ها ی جدید به جای دکل های قدیمی که طی طوفان های اخیر از استحکامشان کاسته شده بود بدون مجوز نصب شده بودند.

این در حالی است که در نصب مجدد دکل های جدید هم به موارد استاندارد توجه نشده و و دکل های سنگین تری بر فراز ساختمان ها نصب شده بود که این عدم تعادل وزنی موجب فرو افتادن این سازه ها و در نهایت مرگ یک شهروند شده است.

وی از شهرداری تهران خواست که بر صدور مجوز دکل ها و آنتن های مخابراتی، سختگیرانه تر برخورد کند.

خودروهای پاک در راه تهران اند

در حاشیه برگزاری هفتادو چهارمین جلسه شورا، خودروی برقی غدیر 110 که پیش از این در سالروز هوای پاک رونمایی شده بود در حضور اعضای شورای شهر تهران نیز به حرکت در آمد.

احمد مسجد جامعی ، مرتضی طلایی رییس و نایب رییس شورا ، عبدالمقیم ناصحی ، رحمت الله حافظی ، محمد حقانی ، محسن سرخو، ابوالفضل قناعتی ، عبدالحسین مختاباد ، علیرضا دبیر، محمد مهدی تندگویان ، محسن پیرهادی و پرویز سروری از جمله اعضایی بودند که از نزدیک شاهد چگونگی عملکرد این خودرو بودند.

عملکرد این خودرو با توجه به ابعاد کوچکش و سوخت پاکی (انرژی الکتریکی) که مصرف می کند از جمله مواردی بود که ضرورت ورود این خودرو به چرخه حمل و نقل تهران را آشکار می نماید.

مسعود ارشادی سازنده این خودرو نیز در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی شورای شهر تهران بیان کرد: امروزه آلودگی هوا معضل بزرگی برای کلان شهرها از جمله تهران است. در حال حاضر مهمترین منبع آلاینده هوا منابع متحرک از جمله خودرو و موتور سیکلت و نوع سوخت مصرفی آنها است .

وی اظهار داشت : استفاده از خودروهای برقی و هیبردی می تواند یکی از بهترین راه های مقابله با مشکل آلودگی هوا باشد که این موضوع باید مورد توجه جدی مسئولان ، برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور قرار گیرد.

ارشادی ادامه داد: ساخت این خودرو حدود 17 سال زمان برد و 5 سال از این مدت صرف پژوهش و تحقیقات در زمینه این خودرو شد.

وی در ادامه به مشخصات خودرو اشاره کرد و افزود : ظرفیت خودرو 2 نفره و نوع آن سواری ، کلاس شهری و مدل کروک است .طول این خودرو 2 متر و 18 سانتی متر و عرض آن 115 سانتی متر و ارتفاع آن 135 سانتی متر است که بدون باتری 180 و با باتری 280 کیلوگرم وزن دارد. قابلیت حمل مسافر تا سقف 200 کیلوگرم را نیز دارد .

وی اضافه کرد : سرعت کنونی این خودرو 60 کیلومتر است و با هر بار شارژ باتری تا 4 ساعت توان حرکت دارد. این خودرو فاقد موتور سوخت احتراق داخلی است در نتیجه هیچ گونه آلایندگی زیست محیطی و آلودگی صوتی را به همراه ندارد.

وی در مورد شارژ باتری این خودرو گفت: باتری آن به راحتی با برق شهری 220 ولت شارژ می شود و هزینه هر بار شارژ 3 هزار ریال است ، هزینه برای پیمایش 100 کیلومتر مسافت تقریبا معادل 5 هزار ریال است.این خودرو با هر بار شارژ قابلیت پیمایش تا 100 کیلومتر را دارد و باید گفت هر باتری برای 2 هزار بار شارژ طراحی شده است که این امر با توجه به هزینه هایی که امروزه شهروندان برای سوخت بنزین متحمل می شوند و آلودگی هوا، بسیار مقرون به صرفه است.

ارشادی در مورد قابلیت باتری این خودرو گفت: اکنون باتری آن توسط برق منطقه ای شارژ می شود اما امکان ارتقای آن وجود دارد تا بتوان در آینده با استفاده از انرژی ها تجدید پذیر شارژ شود.

وی خاطر نشان کرد: ورود این خودرو می تواند سر آغازی بر ورود خودروهای برقی با کاربری های متفاوت باشد که این امر می تواند تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. در حال حاضر می نی بوس 8 نفره ، وانت و موتور سیکلت دو چرخه و سه چرخه الکتریکی را نیز طراحی کرده ایم.

در پایان هر یک از اعضا سوار بر خودروی برقی شده و با کارکرد آن آشنا شدند.