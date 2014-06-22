باید موقوفاتی برای زنده نگه داشتن سیره امام حسن (ع) ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه طی سخنانی در کنگره بین المللی سبط النبی(ع) که یکشنبه اول تیرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: موقوفاتی که با نیت زنده نگه داشتن نهضت عاشورا و یاد و نام امام حسین (ع) ایجاد می شود می تواند به همین منوال برای بزرگداشت نام نوه بزرگوار پیامبر (ص) نیز ایجاد شود.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اهم ویژگیهای شخصیتی امام حسن (ع) گفت: فضل و بخشش ایشان زبانزد خاص و عام بود هنگامی که شاعری سه بیت شعر در محضر ایشان خواند امام حسن (ع) دینارها به او اهدا کرد این کار ایشان موجب شد تا دیگر احزاب خورده بگیرند ولی امام فرمود: به مضمون شعر این شاعر توجه کرده اید که می گوید اگر هر چه در اختیار دارید در راه خدا اهدا کنید باز کم است.

وی افزود: امام حسن (ع) رفع مشکلات فقرا و دستگیری از مستمندان را وظیفه خود می دانست و ایشان هنگامی که مردی برای ادای دین خود از مردم طلب کمک کرد را مورد تفقد قرار داده و چندهزار درهم به او بخشید فضل و بخشش مهمترین صفت امام دوم شیعیان است.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب که امام حسن (ع) موقوفاتی در زمان خود داشتند تصریح کرد: ایشان ضمن کمک به فقرا و مستمندان باغهای گسترده ای را وقف عام کردند که از این میان می توان به باغ صبا و مرجان اشاره کرد ایشان اضافه بر انفاق روزانه برای ثبت احسان ماندگار یعنی وقف عام تلاش می کردند.

حجت الاسلام محمدی همچنین با اشاره به اینکه امام حسن(ع) متولی موقوفات جد بزرگوار مادرشان و پدر بزرگوارشان بودند گفت: تولیت موقوفات پیامبر(ع) که بر عهده امام حسن (ع) بود از نوع وقف خاص اولاد نیست ایشان هر آنچه که موردنیاز مومنین بود وقف می کرد و بزرگتر از تمام این موقوفات وقف جانشان برای زنده نگه داشتن نام و یاد اسلام بود.

