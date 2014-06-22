دو هکتار از جنگلهای طبیعی سراب گاماسیاب نهاوند در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، علی ده پهلوان ظهر یک شنبه با حاضر شدن در محل حادثه آتش سوزی سراب گاماسیاب نهاوند اظهار داشت: شب گذشته بر اثر روشن کردن آتش توسط مسافران عبوری و خاموش نکردن آن دو هکتار از مراتع شامل علف و درختچه های خودرو در سراب گاماسیاب نهاوند در آتش سوخت.

ده پهلوان گفت: اگر حضور و اقدام به موقع نگهبان جنگل و ماموران اطفا حریق این اداره و آتش نشانی شهرستان نبود تمامی جنگل گاماسیاب نهاوند در آتش می سوخت زیرا این آتش سوزی از قسمت بالا و اصلی جنگل شروع و به سمت کل جنگل در حرکت بود.

وی افزود: این حریق با تلاش نیروهای یگان حفاظت، آتش نشانی و نیروهای مردمی در کمترین زمان ممکن اطفا شد و در خاموش کردن آتش 30 نفر از نیروهای منابع طبیعی و آتش نشانی با تمام امکانات، از نابود شدن جنگل سراب جلوگیری کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند عنوان کرد: به دلیل اینکه جنگل های سراب گاماسیاب نهاوند در کنار جاده عبوری شهرستان نهاوند به شهرستان های استان لرستان است، هر سال هر از چند گاهی به علت غفلت مسافران در این جنگل آتش سوزی رخ می دهد که نگهبانان جنگل به منظور جلوگیری و مهار هر حادثه به صورت شبانه روز در این جنگل مستقر هستند.

علی ده پهلوان بیان داشت: در شهرستان نهاوند میزان مراتع 93 هزار و 581 هکتار است که شش هزار و 367 هکتار آن از نوع درجه یک ،46 هزار و 99 هکتار آن از نوع درجه دو و 41 هزار و 115 هکتار آن از نوع درجه سه است.

ده پهلوان افزود: میزان مناطق جنگلی نهاوند به 22 هزار و 154 هکتار می رسد که بیشترین آنها در منطقه سراب فارسیان با 15 هزار و یک هکتار و میزان جنگل دست کاشت شهرستان در مجموع 685 هکتار است که 295 هکتار آن در گاماسیاب، 310 هکتار در گیان، 40 هکتار در سراب فارسبان و 40 هکتار نیز در حاشیه راهها قرار دارد.