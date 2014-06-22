به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ووشو از مدتها قبل در تلاش بود تا برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم های برتر ووشو دنیا پای برخی از تیم‌ها را به تهران بازکند. رایزنی مسئولان فدراسیون ووشو با همتای روسی خود در نهایت منجر به حضور قهرمان اروپا در تهران شد. بنابراین تیم ملی ووشوی ایران که آماده حضور در بازیهای آسیایی 2014 اینچئون می شود طی روزهای آینده دو رقابت دوستانه برابر تیم روسیه انجام خواهد داد.

بر این اساس دو تیم در تاریخ چهارم و پنجم تیرماه با هم روبرو می‌شوند که این رویایی جدال دو قدرت سطح اول ووشوی جهان محسوب می‌شود. در ابتدای بانوان سانداکار در اوزان 52 و 60 کیلوگرم از ساعت 9:30 دقیقه الی 10 صبح با هم مصاف خواهند داشت. مردان سانداکار ساعت 11 تا 12 در اوزان 56، 60، 65، 70 و 75 کیلوگرم با هم رقابت می‌کنند.

تیم روسیه فردا دوم تیرماه با پنج سانداکار مرد و 2 سانداکار زن وارد تهران می‌شود.

نفرات اعزامی روسیه را این نفرات تشکیل می‌دهند:

وزن 52-کیلوگرم بانوان:

ناتالیا مارکوا (قهرمان روسیه در سالهای 2012، 2013 و 2014)، (قهرمان اروپا در سال‌های 2010، 2012 و 2014) و (برنز جهان در سال 2011)

وزن 60-کیلوگرم بانوان:

ایرینا ویا زاکینا(قهرمان روسیه در سالهای 2012، 2013 و 2014)، (قهرمان اروپا در سال‌های 2012 و 2014) و (برنز جوانان جهان در سال 2012)

وزن 56-کیلوگرم مردان:

قاضی مراد آخمدوف (قهرمان روسیه در سال 2014)

وزن 60کیلوگرم مردان:

عبدالحکیم مدژیدوف (قهرمان روسیه در سال 2008 و 2010) و (قهرمان در اروپا در سال 2014)

وزن 65-کیلوگرم مردان:

ماگومد عبدالخالیکوف (قهرمان روسیه در سال‌های 2009، 2012، 2013 و 2014)، (قهرمان اروپا در سال‌های 2012 و 2014 )

وزن 70-کیلوگرم مردان:

اسانبولات بلتوف (قهرمان روسیه در سال‌های 2010، 2012 و 2013)

وزن 75-کیلوگرم مردان:

اسماعیل علی اوف (قهرمان روسیه در سال‌های 2008 تا 2011)، (قهرمان اروپا در سال‌های 2008، 2010)، (نقره جهان در سال 2011)، (برنز جهان در سال 2009) و (طلای کامبت گیز در سال 2013)