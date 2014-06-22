کلید توسعه استان همدان اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی است/سرمایه گذاری 10 میلیارد تومانی در فرودگاه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یک شنبه در همایش مبلغین استان همدان با بیان اینکه از برنامه های آتی استانداری همایش بزرگ سرمایه گذاری است، افزود: هدف از برگزاری این همایش جذب سرمایه گذاران مقیم کشور و بیرون کشور و آشنایی آنان با یکدیگر است.

وی با اشاره به اینکه از جمله واژه هایی که سنگین ترین مشکلات را جلوی پای جوانان گذاشته بحث اشتغال است، بیان داشت: بحث اعتیاد، ازدواج، افسردگی، طلاق و ناامیدی همگی با بحث اشتغال و کسب و کار مرتبط است و با اشتغال آفرینی این مشکلات حل می شود.

نیک بخت در ادامه با بیان اینکه اشتغال یکی از اساسی ترین چالش ها است، اضافه کرد: نزدیک به یک سال است که دولت تدبیر و امید کار خود را شروع کرده و دغدغه آن نیز اشتغال و بحث معیشت مردم است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه زمانی که دولت تدبیر و امید سکان اجرایی مملکت را در دست گرفت، موجودی در خزانه نبود، عنوان داشت: اما دولت تاکنون به خوبی عمل کرده است.

وی با بیان اینکه در دولت های نهم و دهم 700 میلیارد دلار فروش نفت داشتیم، گفت: در حال حاضر و در زمان دولت تدبیر و امید تحریم ها و مقابله های استکبار به اوج خود رسیده است.

نیک بخت ابراز داشت: دولت تدبیر و امید با عزم مردم، جوانان و با نیت خیرخواهانه مسئولین و با هدایت گری های مقام معظم رهبری در سیاست خارجی به نتیجه می رسد و مصالح و عزت کشور و نظام محفوظ می ماند و به جایی می رسیم که استکبار نمی تواند ایران را نادیده بگیرد.

همدان مستعدترین استان در راستای توسعه گردشگری و سرمایه گذاری است

استاندار همدان با اشاره به اینکه هشت و نیم سال است که در همدان هستم و در استان های دیگر نیز بوده ام، اذعان داشت: استان همدان مستعدترین استان در راستای توسعه گردشگری و سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: در دنیا تنها یک شهر سفال و طولانی ترین غار آبی جهان وجود دارد که آن نیز همدان است.

نیک بخت افزود: چهار فصل همدان، فصل گردشگری هستند و همدان از نظر تولیدات کشاورزی نیز در کشور حرف برای گفتن دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه اولویت کاری استانداری همدان توسعه استان است، عنوان داشت: اگر مسائل اقتصادی مردم حل شود معضلات اجتماعی، سیاسی و شخصی نیز کم می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه زیرساخت های استان در حال درست شدن است، اضافه کرد: دو سال دیگر راه آهن به همدان می رسد و قرار است یک ایستگاه راه آهن نیز در شهر همدان ساخته شود کمااینکه 10 میلیارد تومان در فرودگاه سرمایه گذاری شده است.

نیک بخت با بیان اینکه سه ماه است که هنوز اعتباری به استان ها داده نشده است، عنوان داشت: بودجه و اعتبارات در کشور کم است.

نیک بخت با اشاره به اینکه 600 واحد از یک هزار و 500 واحد تولیدی استان همدان تعطیل است، اذعان داشت: همچنین 300 واحد دیگر در استان نیز در آستانه تعطیل شدن هستند.

سال گذشته 25 هزار شغل ثبت نام شده در تامین اجتماعی از آن جدا شدند

استاندار همدان اظهار داشت: در سال گذشته 25 هزار شغل ثبت نام شده در تامین اجتماعی از آن جدا شدند که این به معنی بیکار شدن آنها است و تنها 21 هزار شغل ایجاد شد و این نشان میدهد که چهار هزار شغل منفی است.

وی با بیان اینکه استان همدان با کمبود آب مواجه است، افزود: در استان همدان بالای پنج هزار چاه آبی غیر مجاز وجود دارد که باید آنها ساماندهی شود و همچنین از چاه های آبی غیر مجاز نیز به درستی استفاده شود.

نیک بخت بیان داشت: از امروز هفته صرفه جویی آب است که مبلیغن باید در این راستا وارد شوند.

استاندار همدان اضافه کرد: یک سرمایه گذار حاضر شده 400 میلیارد تومان در همدان سرمایه گذاری و در باغ میوه همدان یک هتل پنج ستاره، یک هایپر استار، سه هزار واحد پارکینگ، 100 واحد کمپ گردشگری احداث کند.

وی با اشاره به اینکه همچنین در سال گذشته 15 تن مواد مخدر و در سه ماه اول امسال یک هزار و 130 کیلومواد مخدر در استان همدان کشف شده است، ابراز داشت: بدون هیچ شائبه ای باید برای مردم شغل ایجاد کنیم.

نیک بخت اذعان داشت: من در عملکردم گروهی و جناحی نیستم و تنها رضایت خداوند را می بینم و در جناح های راست و چپ دوستان فراوان دارم اما تنها زیر لوای مقام معظم رهبری هستم.

استاندار همدان در پایان گفت: برای پیشرفت و توسعه استان به ارشادات همه نیازمندم و از هدایتگری ها و اطلاع رسانی ها استفاده می کنم.