دخالت خانواده ها علت اصلی طلاق در شهرستان آبیک است

به گزارش خبرنگار مهر، سید آیت الله بنی هاشمی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری شهرستان آبیک برگزار شد اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری کرده اند مسئولان فرهنگی باید به حوزه فرهنگ نگاه ویژه داشته باشند چرا که اصلاح این حوزه تنها راه کاهش پرونده های قضایی است و با افزایش شعبه مشکلات حل نخواهد شد.

وی گفت: در مجموعه دادگستری شهرستان آبیک دو شعبه حقوقی، دو شعبه جزایی، یک شعبه دادگاه انقلاب، دوشعبه دادیاری، یک شعبه بازپرس، یک دادستان و یک جانشین دادستان به مشکلات قضایی مردم رسیدگی می کنند.

این مسئول بیان کرد: 13 قاضی و 50 کارمند در مجموعه قضایی شهرستان آبیک فعالیت می کنند و 25 نفر نیز در شورای حل اختلاف مسئول رسیدگی به اختلافات مردمی هستند.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک تأکید کرد: در طول یکسال گذشته 23 هزارو 400 پرونده وارد تشکیلات قضایی شهرستان آبیک شده که 50 درصد در دادسرا، 30 درصد در دادگاه، 20 درصد در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

بنی هاشمی تصریح کرد: هر قاضی در ماه به 150 پرونده و در سال به 1800 پرونده رسیدگی می کند که آمار بسیار بالایی است و با افزایش شعبه مشکل تعداد بالای پرونده های ورودی حل نخواهد شد.

این مسئول گفت: دو شعبه غیر فعال حقوقی و جزایی در شهرستان آبیک وجود دارد که برای فعال کردن آنها حداقل به دو قاضی و چهار کارمند نیاز داریم که در حال حاضر امکانات لازم برای فعال کردن آنها وجود ندارد.

وی یادآور شد: شعار امسال دادگستری شهرستان آبیک رسیدگی قاطع و عادلانه به مشکلات قضایی مردم است که در این مسیر باید کیفیت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک اظهار داشت: پرونده های موجود در دادگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته که این مهم بیانگر ارتقاء 35 درصدی عملکرد این مجموعه است.

وی تصریح کرد: بیشترین دعاوی که وارد دادگاه شده مطالبه طلب بوده و از مجموع پرونده هایی که سال گذشته به دادگستری مراجعه شده 825 مورد به صلح و سازش منتهی شده و در مسائل کیفری نیز بیشترین پرونده مربوط به سرقت، تهدید و نگهداری مواد مخدر بوده است.

دخالت والدین علت اصلی طلاق در شهرستان آبیک

این مسئول یادآور شد: بنیاد صیانت از خانواده به منظور مشاوره و بازگشت به زندگی با کمک خیرین شهرستان آبیک راه اندازی شده و در حال حاضر با 9 نفر کارمند به پرونده های طلاق، مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، ملاقات فرزند، نسخ نکاه، ازدواج مجدد رسیدگی می کنند که در سال گذشته 331 پرونده به این مجموعه ارجاع داده شد که 71 مورد به نتیجه رسید.

وی گفت: دخالت والدین در زندگی زوجین مهمترین علت طلاق در شهرستان آبیک است و اختلافات فرهنگی، بیماری های زوجین و مشکلات اقتصادی نیز در رده های بعدی علل طلاق قرار دارند.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک تصریح کرد: 942 پرونده اختلاف خانوادگی به ثبت رسیده که 91 طلاق به درخواست زوجین و 176 طلاق توافقی صورت گرفته و تعدادی نیز در جریان رسیدگی است.

بنی هاشمی تأکید کرد: حبس زدایی یکی از مهمترین برنامه های قوه قضائیه است زیرا حبس عامل بازدارنده برای تکرار جرم است تا در زندان به مسائل تربیتی، فرهنگی و آموزشی آنها رسیدگی شود تا دیگر شاهد تکرار جرم از سوی آنها نباشیم.

وی دستگاه قضایی شهرستان آبیک را مجموعه ای سالم ارزیابی کرد و اظهار داشت: عده ای به قصد اخازی و سوء استفاده از نام قوه قضائیه از مردم پول هایی را دریافت می کنند که که قانون با آنها برخورد قاطع خواهد کرد و از مردم انتظار داریم افراد سودجو را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

این مسئول حجم زیاد پرونده های وارده به دادگاه را از مهمترین مشکلات این مجموعه عنوان و تأکید کرد: این مشکل با افزایش دادگاه حل نخواهد شد بلکه باید اصلاح حوزه فرهنگ در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی در پایان، رسیدگی به مشکلات قضایی خانواده شهدا، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد ولیعصر، اهدای خون همکاران قضایی و اداری، برگزاری زیارت عاشورا و غباروبی مزار شهدا، سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه و دیدار با زندانیان شهرستان قزوین را از مهمترین برنامه های گرامیداشت هفته قوه قضائیه در شهرستان آبیک معرفی کرد.