مسئله اسکان موجب نارضایتی زائران در سفر به مشهد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان ظهر یکشنبه در ستاد هماهنگی خدمات سفر که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ نیازی به اسکان غیررسمی در مشهد نیست زیرا هتل ها و مهمان پذیرهای بسیاری در این شهر وجود دارد اما به دلیل نبود اسکان ارزان این امر دومین مورد نارضایتی زائران در سفر به مشهد است.

وی وجود خانه های شخصی را برای مشکلی برای زائران عنوان کرد و افزود: وجود خانه‌های شخصی مشکلات زیادی را برای زائران به وجود می‌آورد و باید با این امر مقابله کرد.

فرماندار مشهد بیان کرد: مشکلاتی که از سوی زائران در مشهد مطرح می شود شامل کمبود نانوایی در محدوده حرم رضوی و اسکان است.

موحدیان تاکید کرد: تهیه بلیت قطار برای بازگشت و همچنین نبود سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر از دیگر مشکلاتی است که زائران با آن روبرو هستند و در این راستا باید نمازخانه‌ها و کمپ‌های بین راهی به لحاظ نظافت، تعمیرات و ساماندهی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه ترافیک محدوده حرم رضوی در ایام پیک بالاست، افزود: زائران از اجرای طرح زوج و فرد گلایه مند و ناراضی هستند و برای این امر نیز باید تدابیری اندیشیده شود.