افزایش رضایت مندی مردم کردستان از نیروهای انتظامی به 57 درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن حسن خانی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی کردستان که با حضور فرمانده ناجا در سالن اجتماعات ستاد فرماندهی استان در سنندج برگزار شد،گفت: بر اساس مبانی دین اسلام لازمه ایجاد امنیت در جامعه توسط نیروهای انتظامی در گام نخست مبارزه با نفس و مانوس شدن با قرآن و احادیث و در گام بعدی پاسداری از جامعه است.

وی عنوان کرد: پلیس موفق کسی است که در بعد درونی دین دار، اخلاق مدار، خلاق و رفتاری استاندارد بر مبنای قانون داشته باشد.

وی افزایش توان رزمی پلیس، جلب اعتماد عمومی، افزایش اقتدار نیروهای انتظامی و افزایش رضایت مندی مردم از این نیور از 48.1 به 57 درصد را از نتایج اقدامات و فعالیت های انجام شده در استان ذکر کرد.

فرمانده سابق نیروی انتظامی کردستان اظهارداشت: سهولت دسترسی مردم به پلیس، به روز کردن تجهیزات مورد نیاز، توجه ویژه به مدیریت دانش بنیان به جای رویدادمحور، مبارزه با سارقان، افزایش کشفیات و کاهش میزان شکایات مردمی از دیگر نتایج حاصل از اقدامات نیروی انتظامی در چند سال گذشته در این استان است.

سردار حسن خانی افزود مولفه های پنج گانه طرح مدیریت کیفیت به گونه ای که 25 هزار مترمربع از اماکن نیروی انتظامی با سازی یا از نو ساخته شدند، در سطح استان به صورت دقیق اجرا شده است.

وی اظهارداشت: در سال گذشته 91 درصد جرائم استان با تلاش و همکاری پرسنل نیروی انتظامی کشف شده است و این منجر به کسب رتبه استان در کشف جرایم درسطح کشور شد.

فرمانده جدید نیروی انتظامی کردستان نیز در این مراسم گفت: در سال 60 با پیشمرگان مسلمان کرد این منطقه در زمان جنگ در این استان هم سنگر شدم.

مسعود خرم نیا ادامه داد: در راستای خدمت به مردم همیشه در صحنه و فداکار کردستان تمامی تلاش خود را به کار می گیریم تا در زمان تودیع خود مدال ونشان خدمت گذاری را از مردم استان دریافت کنم.

مسعود خرم نیا سرتیپ دوم پاسدار برای سه سال به عنوان فرمانده انتظامی کردستان طی حکمی از سوی فرمانده ناجا منصوب و از خدمات و فعالیت های سردار محسن حسن خانی هم با دادن لوح تقدیری قدردانی شد.