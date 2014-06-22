20 کوهنورد گمشده در ارتفاعات گرین نهاوند نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شهبازی بعدازظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اظهار داشت: این گروه کوهنوردان محلی شهرستان نهاوند متشکل از 12 آقا و هشت خانم بودند که به علت آشنا نبودن به کوهستان و نبود راهنما در هنگام برگشت موقعیت و مسیر خود را گم کردند و بیش از هشت ساعت در بلاتکلیفی بودند.

شهبازی گفت: این کوهنوردان در منطقه صخره ای کوه چهل نابالغان گرین که محلی بسیار سخت و بد مسیر است گم شده بودند که یک نفر از خانم ها نیز از محل مچ پا دچار مصدومیت می شود که پس از شناسایی و نجات با آمبولانس به بیمارستان علیمرادیان نهاوند منتقل شد.

وی افزود: با گم شدن اعضا این گروه کوهنوردی یکی از اعضای این گروه با هلال احمر تماس می گیرد که بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر نهاوند به همراه تجهیزات کامل شامل آمبولانس، مواد غذایی و دارو عازم منطقه شده و در مدت هشت ساعت آنها را پیدا می کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند عنوان کرد: با توجه به اضطراری بودن این حادثه با تیم های امداد ونجات کوهستان همدان و استان لرستان هماهنگی به عمل آمد و آنها نیز در آماده باش کامل بودند تا در صورت نیاز، اقدام به کمک رسانی کنند.

محمد تقی شهبازی در پایان گفت: از افرادی که آشنایی با منطقه و ارتفاعات کوهستانی ندارند درخواست می شود برای عزیمت به کوه با افراد وارد و راهنما به این ورزش تفریحی بپردازند و شماره های ضروری پلیس، هلال احمرو اورژانس را همراه خود داشته باشند.