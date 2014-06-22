اندیشه دروغین تکفیر و رفتارهای خشونت گرایانه افراطیون یک تهدید برای اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی نوه امام به شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت امام خمینى (ره) در انگلستان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران وخواهران عزیز ، شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت امام خمینى (ره) در انگلستان

سلام علیکم

براى من فرصت و موهبت بزرگى است که هر ساله با شما در تجلیل از امام بزرگوارمان شریک مى شوم و از راه دور و از ام القرى تمدن اسلامى آرزوى تعالى و سعادت بیشتر براى جامعه ى انسانى و سرافرازى افزونتر براى یکایک مسلمین مى نمایم .



امروزه جهان اسلام با خطر اندیشه ى دروغین تکفیر و رفتار زشت افراطیون مواجه است. اندیشه و رفتارى که متأسفانه خویشتن را در پشت نام مبارک نبى رحمت پنهان داشته است و با کوبیدن بر طبل جهل و خشونت بیش از هر زمان دیگرى پیام اسلام را منحرف کرده است و در چنین شرایطى نشست هایى از این دست باید فریادگر بیدارى اسلام حقیقى در گوش دیگران باشد .

امروز باز هم بانگ امام بزرگوار ما از پس سالها به گوش مى رسد که سعادت مسلمانان جز با اتکا به خدا و وحدت کلمه و دورى از جهالت و خرافه و نگاه عقلانى به شریعت اسلامى و در یک کلام جز با اسلام ناب محمدى حاصل نخواهد شد. بر ماست که پژواک آن نداى الهى باشیم و در هر نقطه ى جهان در اعتلاى اسلام حقیقى بکوشیم .



در پایان لازم است از یکایک شما تشکر کرده و بخصوص توفیق مضاعف برادرم جناب حجة الاسلام آقاى عباس میرزا را مسئلت نمایم .

