اروپا خسران گذشته را جبران کند و پا پیش بگذارد / ایران می تواند گاز اروپا را تأمین کند

غلامعلی خوشرو ، معاون اسبق وزارت امور خارجه کشورمان بوده است . او مدرک دکترا در رشته جامعه شناسی از آمریکا دارد و در گذشته نیز در پست های ریاست دانشکده روابط بین­‌الملل وزارت امور خارجه، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک، معاون امور بین‌الملل وزارت امور خارجه در دوران وزارت سید کمال خرازی مشغول فعالیت بوده است . خوشرو به تازگی به عنوان سفیر ایران در سوئیس معرفی و عازم این کشور شده است .

مصاحبه خبرگزاری مهر با غلامعلی خوشرو پیش از عزیمت وی به سوئیس و در قالب نظرات کارشناسی وی در خصوص اوضاع منطقه است .

ارزیابی شما از تحولات اخیر در عراق و حملات تروریستی گروه داعش چیست و فکر می کنید بر اساس تحلیل برخی از کارشناسان آیا این امکان وجود دارد که ایران و آمریکا در عراق با یکدیگر همکاری داشته باشند؟

مسئله ای که در عراق اتفاق افتاده است حمله تروریسیتی گسترده ای است که توسط گروه هایی که به تندروی و افراطی گری معروفند و در حوزه گروه های تکفیری قرار می گیرند صورت گرفته است.

شاکله این گروه ها نیروهای خارجی و باقی ماندگان حزب بعث و گروه های تکفیری هستند که کارشان از نظر فکری بسیار متحجرانه و از نظر عملی هم بسیار خشونت آمیز است .

آنها به دنبال قبضه قدرت و گرفتن زمین و ایجاد به اصطلاح خود حکومت اسلامی در عراق هستند و این حرکتی که با تبانی بعضی از فرماندهان محلی و حمایت برخی از کشورهای خارجی شکل گرفته نمونه بارز تهدید کردن یک دولت مستقر مرکزی است، به خصوص وقتی که انتخابات در عراق برگزار شده و همه اقشار مردم سنی ، شیعه و ترکمن در انتخابات شرکت کرده اند .

انتخابات شفاف و رقابتی برگزار شده و هیچ کسی انتخابات را چالش نکرده است و همه نتیجه را پذیرفتند ، زمانیکه باید یک مصالحه سیاسی و ائتلاف ها برای تشکیل دولت شکل بگیرد ، این گروه ها حمله و استان های شمالی عراق را غارت می کنند.این اقدام چه مفهومی می تواند داشته باشد ؟!

در این چنین موقعیتی نه تنها ایران و آمریکا بلکه وظیفه همه کشورهای عضو سازمان ملل است که مقابل تروریسم اقدام کنند و این وظیفه ای است که مطابق قطعنامه های شورای امنیت برعهده همه کشورهاست.

کشورها باید در مقابل ترورسیم مقاومت کنند و اجازه ندهند که تروریسم جان و مال و ناموس و زندگی مردم را به خطر بیاندازند.

در یک شهر موصل گفته می شود در یک شبانه روز 500 هزار نفر آواره شده اند . این چه جنایت بزرگی است ؟!

نه تنها ایران و آمریکا بلکه ایران و اروپا و ایران و آسیا و همه وظیفه دارند که به دولت و ملت عراق کمک کنند و جلوی این اقدامات تروریستی که منجر به کشته شدن زنان، بچه ها و بیگناهان بسیاری می شود ، بگیرند.

تروریست ها می خواهند همان فرمول سوریه را اجرا کنند . یک جایی را بگیرند و آنقدر درگیری ادامه پیدا کند که شهرهای بزرگ عراق برای بار دیگر با خاک یکسان شوند . این توطئه بسیار بزرگی است که همه باید در برابر آن مقاومت کنند.

در بحران سوریه بسیاری از کشورهای غربی در کمک به تروریست ها نقش داشتند اما برخی از همان کشورها اکنون به نظر می رسد که در عراق مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده اند ، این رفتار را از سوی غرب چگونه ارزیابی می کنید ؟

سال ها طول کشید تا آنها متوجه شدند، گروه هایی که در سوریه هستند چه ماهیتی دارند. به طور مثال اکنون داعش از لحاظ کلی و شکلی حتی از نظر عربستان یک گروه تروریستی است چه برسد به کشورهای اروپایی .

چند هزار نفر اروپایی در بین اعضای داعش هستند که تهدید بزرگی برای امنیت نه تنها در عراق و سوریه بلکه همه کشورهای همسایه و حتی اروپا هستند.

از سه سال پیش و در جریان بحران سوریه معلوم نبود که چه کسانی در سوریه می جنگند وماهیت آنها چیست، اما اکنون ماهیت این گروه و اطلاعیه های آن کاملا آشکار است . این گروه با شمشیر وارد روستا و شهر می شوند و یا مردم با آنها بیعت می کنند و سرباز و جان نثار آنها می شوند و یا اینکه آنها از دم شمشیر می گذرانند و باید خانه و کاشانه خود را رها کنند و بروند.

یک چنین گروهی که اسم اسلام را هم یدک می کشند، بزرگترین ضربه را به اسلام می زنند . اینها گروه های تکفیری و تروریستی هستند و ماهیت آنها الان کاملا روشن است و دیگر ظاهر فریبنده را ندارند که بگویند به دنبال انقلاب مردمی هستند .

یک تهاجم تروریستی سازمان یافته با کمک نیروهای خارجی و نیروهای باقی مانده از حرب بعث شکل گرفته وهیچ وجهی از این عملیات مردمی نیست . این اقدام توطئه بزرگی علیه مردم و دولت عراق است.

البته عنصر فرقه گرایی هم در این جریان خیلی بارز است و یک هدف مهم هم شیعیان هستند . دولت و جامعه جهانی باید از قتل عام شیعیان توسط این افراد جلوگیری کند. روزی نیست که شیعیان ، زوار و مساجد مورد هجوم و حمله این گروه ها قرار نگیرند و مردم زیادی کشته نشوند .این کشتار بی امانی است که هر روز ادامه دارد و اکنون نیز چندین استان به دست این گروه افتاده است .

ارتش عراق در حال بازسازی است و دولت عراق یک دولت قوی است که می تواند در مقابل این گروه ایستادگی کند وکسی هم نمی تواند دولت عراق را متزلزل کند . اما اگر همه جهان دیدگاه خود را نسبت به تروریسم به روشنی بیان کند و همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد، جلوی این اقدامات گرفته می شود .

در غیر این صورت اگر تعدادی از کشورها پشت صحنه با این گروه ها همکاری کنند و حرف های دو پهلو و نا مربوط بزنند ، این گروه ها مانند ویروس کشنده ای تکثیر می شوند و به همه جا سرایت می کنند.

ویروس تروریسم تکفیری یک ویروس مسری است و توسط پول های نفتی و کمک های خارجی و نیروهای افراطی خارجی در این لابراتوار در حال تکثیر است و این وظیفه همگانی است که در مقابل چنین بیماری مهلکی مقاومت کنند و مانع گسترش آن شوند.

با توجه به اینکه اخباری حاکی از نزدیکی داعش به مرزهای ایران منتشر می شود ،آیا داعش را خطری برای ایران ارزیابی می کنید؟

داعش در چنین قدرتی نیستند که بخواهند ایران را تهدید کنند . البته امکان یک عملیات ایذایی در هر جایی و هر وقتی منتفی نیست، اما داعش می داند که ایران یک نظام یکپارچه قوی سیاسی و امنیتی و دفاعی دارد و درصورت نزدیک شدن به چنین جایگاهی حتما یک پاسخ کوبنده دریافت خواهد کرد.

من خیلی از این نظر نگران نیستم، در عین حال که باید همه نیروهای مرزی و امنیتی و دفاعی آمادگی و هوشیاری لازم را برای هرگونه تعرضی به خاک ایران داشته باشند.

فکر می کنید سازمان ملل، شورای امنیت ، کشورهای اسلامی و به ویژه سازمان ملل در بحران عراق به وظایف خود عمل کرده اند و فکر می کنید چه اقداماتی باید از سوی این سازمان های بین المللی در خصوص عراق صورت بگیرد؟

کشورهای اسلامی باید یکپارچه مقابل تروریسم موضع بگیرند. متأسفانه برخی از کشورها در مواقعی که به نفعشان است این گروه ها را مورد بهره برداری قرار می دهند و زمانی که منافعشان ایجاب نمی کند به آنها تروریست می گویند .

این بازی باید سد شود و با تروریسم به طور یکپارچه و یک صدا مقابله شود ، نه اینکه تروریست ها مانند یک وسیله ای در دست کشورها باشند و هر جا که خواستند از آنها استفاده کنند و هر جا که تمایل داشتند علیه آنها موضع بگیرند .

تروریست ، تحجرگرایی، افراطی گری و خشونت محکوم است و باید با آن مقابله شود . از شورای امنیت سازمان ملل متعجب هستم که چطور درباره یک کشور مستقلی که خود سازمان ملل میلیاردها دلار بابت این موقعیت عراق هزینه پرداخت کرده است و یک شبه مورد تاخت و تاز گروهی قرار گرفته ، تنها به یک بیانیه بسنده کرده است.

وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است باید به همراه سازمان ملل یک پارچه این عملیات را محکوم کند و از همه کشورها بخواهد که با مشورت با دولت عراق به جلوگیری از تکثیر این ویروس خطرناک کمک کنند.

توقع من از سامان ملل این است و فکر می کنم وظیفه اصلی شورای امنیت هم این است که مقابل این تهدیدات تروریستی بایستد، نه اینکه تهدیدات واهی در ذهن خود بپرورد و قطعنامه های تکراری علیه کشورهایی که با آنها هم موضع نیستند ارائه دهد. بنابر این شورای امنیت وظیفه سنگینی دارد . سازمان ملل هم نباید تنها به یک اظهار نظر بسنده کند.

در میان کشورهای اسلامی نیز متأسفانه تعدادی به دنبال حمایت مادی، اعتقادی و لجستیکی از این گروه های تروریستی هستند و به همین دلیل بسیار کارنامه ضعیفی در برخورد با این گروه های تروریستی دارند و البته این ضعف و سکوت نتیجه خود را علیه همان کشورهایی که به نحوی از این گروه ها حمایت می کنند، نشان خواهد داد که چه زیان و خسران بزرگی برای آنها در آینده خواهد بود .

گروه های تروریستی تا جایی که مشخص است از سوریه وارد عراق شدند. بر این اساس ارزیابی شما از موقعیت فعلی سوریه چیست و فکر می کنید چه دلیلی باعث شده که گروه های تروریستی راهی عراق شوند؟

تنها راه عبور از بحران های تروریستی و افراطی گری، انتخابات ، صندوق رأی و مشارکت دادن آحاد مردم است . اکنون در افغانستان ، عراق و سوریه انتخابات برگزار شده است و مردم پای صندوق های رأی رفته اند .اما گروه های تروریستی به زور اسلحه متکی هستند، بنابراین سعی می کنند که وضعیت را عوض کرده و تغییر دهند. در صحبت های آقای روحانی نیز مطرح شدکه بعضی ها حاضر نیستند به صندوق رأی تمیکن کنند و به صندوق مهمات تکیه می کنند.

در واقع کشورهایی که از رأی مردم وحشت دارند از گروه های تروریستی حمایت کردند. در این کشورها هیچ وقت انتخاباتی برگزار نشده و به رأی مردم متکی نیستند و به همین دلیل این گروه ها را مورد حمایت قرار دادند .البته در بعضی از کشورها نیز انتخابات برگزار می شود ولی مداخله آنها در منطقه ایجاب می کند که این گروه ها را مورد سوءاستفاده قرار دهند یا از آنها حمایت کنند.

من امیدوارم که رأی و انتخابات بتواند این تندروی ، تحجر و تروریسم را مهار کند. هیچ راه دیگری جز این وجود ندارد . در افغانستان تلاش کردند دکتر عبدالله را ترور کنند تا فاتحه انتخابات خوانده شود .دکتر عبدالله از این عملیات تروریستی جان سالم به در برد و انتخابات برگزار شد ،ولی طبیعتا این آخرین اقدام گروه های تروریستی در افغانستان بر علیه انتخابات نیست .

فشارهای زیادی به مردم آورده اند و حتی گفته شده است که بعضی انگشتها را که در رأی گیری شرکت کردند ، قطع کرده اند . این یک فاجعه انسانی است و سئوال اینجاست که آیا راه دیگری به غیر از اینکه به ضرب زور و اسلحه بر مردم حکومت کرد، وجود ندارد .

انتخابات و صندوق رأی کم زیان بارزترین ساز و کار برای اداره امور جامعه است .

گروه های تروریستی از سوریه به عراق آمده اند و هدف انها ویران کردن عراق ، سوریه و منطقه است و تروریسم را به صورت سیال در بین نقاط مرزی سوریه و عراق و با حالت جنگ و گریز ادامه می دهند .همان طور اکنون در مرزهای افغانستان وپاکستان این گونه است ویک سری از مناطق وجود دارد که معلوم نیست به دست چه کسی اداره می شود. آنها مناطق تروریستی هستند که کانون تکثیر ویروس تروریست محسوب می شوند و حتما باید با دولت عراق همکاری شود و مرزها کنترل و گروه های تروریستی بیرون رانده یا محاکمه شوند و یا اینکه مانع از آدم کشی ها و تخریب این کشور شوند.

ارزیابی شما از آینده سوریه با توجه به برگزاری انتخابات چیست؟

انتخابات یک قدم از مصالحه سیاسی است . توافقات محلی نمونه ای که در حمص اتفاق افتاد بسیار مهم است . باید در مناطقی که دردست مخالفین است، اینگونه مصالحه ها صورت بگیرد و قبل از هر چیزی جلوی آدم کشی گرفته شود .

کمک های انسانی به این مناطق ارسال شود و نیروهای محلی کنترل شهر را به عهده بگیرند ، گروه های خارجی و تروریستی این مناطق را ترک کنند و یک مصالحه ملی شکل بگیرد و عفو عمومی برای کسانی که آدم کشی نکرده اند اجرا شود که تا کنون بخشی از این کار اتفاق افتاده است .

به طور کلی باید مصلحت عمومی کشور درنظر گرفته شود و هر چه نظام مشارکتی تر باشد و از تفرقه های مذهبی طایفی و قومی دوری کند،یک ملت و دولت یکپارچه و یک دولت ملت شکل می گیرد .

اما اگر به دوران قرون وسطی بازگردیم که هر گروه و طایفه ای به صورت ملوک الطوایفی کشورها را اداره می کردند؛ بازگشت به دورانی است که بستر جنگ ها، نا امنی ها و کشتارها بوده است . در سوریه مصالحه سیاسی و مشارکت مردم و کمک کشورهای دیگر برای بازسازی سوریه لازم است و آنهایی که سخاوتمندانه برای تخریب سوریه پول داده اند باید سیاست خود را تغییر دهند و کمک های انسانی و کمک هایی برای سازندگی سوریه بکنند تا سوریه در ابعاد مختلف اجتماعی و سیاسی خود را پیدا کند.

10 میلیون نفر در سوریه جابه جا شده اند که تمام زندگی این افراد نابود شده است . در سه سال گذشته حمایت ازگروه هایی که جز خشونت و کشتار چیزی برای سوریه نداشتند هیچ چیزی جز فاجعه به همراه نداشت و به همین دلیل باید یک نظام مستقل ، با ثبات و با امنیت در عین حال مبتنی بر مشارکت و نیازهای مردم شکل بگیرد و یک نظام دولت - ملتی بر اساس مصالح ملی شکل بگیرد .

به عنوان سئوال پایانی با توجه به سفرهایی که از سوی وزرای خارجه کشورهای اروپایی به ایران صورت می گیرد ، روابط ایران و اروپا و اتحادیه اروپا را چطور ارزیابی می کنید ؟

ایران یک کشور با موقعیت استراتژیک و موقعیت مهم طبیعی از لحاظ معادن انرژی است و یک کشور باثبات وامن است . ما به اروپا نزدیک هستیم و اروپا باید این اشتباه چند ساله را که در اثر تحریم ها ایجاد کرده حل کند.

ایران نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه فرهگ عمومی جهانی نقش مهمی دارد و می تواند جلوی افراطی گری ها را بگیرد . ایران کشوری اهل گفتگو و تعامل است . اروپا باید این خسران گذشته را جبران کند و پا پیش بگذارد .

انشاءالله مذاکرات هسته ای نیز به نتیجه ای می رسد . ایران نشان داده است که با هرگونه سلاح هسته ای، تولید و نگهداری آن مخالف است و این را شرعا و قانونا حرام می داند .

در مقابل چنین کشوری باید بهانه ها کنار گذاشته شود و نشان داده شود که روابط به نفع هر دو کشور است . اروپا در این زمینه ضعف داشته است، این ضعف را باید از طریق سرمایه گذاری، مشارکت و پروژه های مشترک در زمینه های مختلف رفع کند.

ایران تا حدود زیادی می تواند گاز اروپا را تأمین کند . نیاز اروپا به گاز افزایش پیدا می کند ، منابع گازی در جهان محدود است و ایران صاحب یکی ازبزرگترین منابع گاز جهانی است و می تواند در این زمینه کمک کند.اروپا باید به ایران به عنوان یک فرصت بزرگ و حوزه مهم همکاری نگاه کند.

