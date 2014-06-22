دولت برنامه های متعددی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی دهلران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امید علی سبزی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان دهلران در جمع خبرنگاران گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال گذشته باعث خلق حماسه سیاسی و لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب شد و این حضور یاس و ناامیدی دشمنان را به دنبال داشت.

فرماندار دهلران گفت: ملت ایران به دلیل پیوند با ولایت و رهبری انقلاب همانند سدی محکم و استوار در مقابل توطئه های دشمنان ایستاده و با رای به دولت تدبیر و امید شعور سیاسی و اجتماعی خود را نشان دادند.

سبزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات ایران با گروه 1+5 اضافه کرد: بعد از حضور مردم در انتخابات 24 خرداد و مشت محکمی که بر دهان استکبار زدند و با توجه به سیاست خارجی دولت آنها پای میز مذاکره آمدند و حق غنی سازی کشورمان را به رسمیت شناختند.

وی بیان داشت: خوشبختانه نگاه دولت یازده هم درخصوص پروژهای نیمه تمام نگاه بسیار مثبتی است وبرای تکمیل آنها تمام توان خود استفاده خواهد کرد.

فرماندار دهلران اقدام های دولت یازدهم در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و طرح تحول سلامت را یادآور شد و اظهار کرد: در طرح تحول سلامت مردم تنها 10 درصد هزینه های درمانی را پرداخت می کنند و 90 درصد دیگر را دولت از محل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند که خدمتی بزرگ در حوزه بهداشت و سلامت است.

سبزی دولت ها را برخواسته از رای مردم دانست و افزود: همه ما در چهار چوب نظام اسلامی و در رکاب ولایت قصد خدمت به مردم داریم و کارگزاران دولت تدبیر و امید نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای پیشرفت کشور از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

سبزي با اشاره به ظرفيت هاي دهلران افزود:براي توسعه شهرستان دهلران به همه ظرفيت ها و استعدادهاي موجود توجه مي شود وهمه بايد براي پيشبرد اهداف دولت ونظام وتوسعه شهرستان همكاري داشته باشند.

وي ادامه داد:بيش از 90 درصد نفت وگاز غرب در دهلران توليد مي شود و بدين خاطر پيگيري پروژه هاي نفت و گاز شهرستان به ويژه پتروشيمي و پالايشگاه به جد در دستور كار است و انتظار مي رود با كمك دولت تدبير واميد، مديريت ارشد استان ونماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي روند عمليات اجرايي آنها تسريع شود.