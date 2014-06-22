5000 نفر آموزشهای قرانی را در خراسان جنوبی فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام لطفیان ظهر یکشنبه در نشست صمیمی فعالان فرهنگی حوزه دین خراسان جنوبی با استاندار اظهار داشت: در این نشست گروهی از نمایندگان مدارس علوم و معارف اسلامی، نمایندگان شاعران و ذاکران و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت، هیئات مذهبی استان، خواهران مبلغ، روحانیون و مسئولان تبلیغات استان حضور دارند.
وی تصریح کرد: افتخار سازمان تبلیغات این است که تمامی بخشهای فعالیتی آن توسط مردم مدیریت میشود و مباحث پشتیبانی و نظارت امور بر عهده خود سازمان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان طی چند سال اخیر درخشش بسیار خوبی در بسیاری از حوزه ها داشته است، افزود: این سازمان از جوانترین، فعال ترین و پویاترین افراد برخوردار است.
لطفیان گفت: بیش از 120 نفر از سازمان تبلیغات و معاونت تلفیق حوزههای غلمیه استان در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: این افراد خود، خانواده و زندگی خود را فدا میکنند تا چراغ فرهنگ عصمت و طهارت پرفروغ باقی بماند.
وی عنوان کرد: برخی از این افراد به دلیل فشارهای عظیم کاری به بیماریهای صعبالعلاج و ناعلاج مبتلا شده و در بستر بیمارستانها هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شورای هیئات مذهبی استان سال گذشته انتخاب شدند به لحاظ سطح تجربه، سواد و دانش در زمره اولیها هستند و جزو استانهای برتر شناخته شدهایم.
شبکه مداحان عصمت و طهارت در راستای ارزیابیهایی که از مداحان، شاعران و ذاکران در کشور انجام میشود مجموعه مداحی استان بیآسیبترین و با اخلاصترین مجموعه فرهنگی در سطح استان هستند.
لطفیان در ارتباط با فعالان قرآنی خراسان جنوبی افزود: فعالان قرآنی فعالیت بی نظیری در سطح استان دارند به گونهای که سال گذشته بیش از 5 هزار نفر در دورههای آموزشی و حفظ قرآن مجید شرکت کردند.
وی یادآور شد: از جمله فعالیتهایی که این سازمان در حین مظلومیت انجام میدهد فعالیت در فضای مجازی است که برخی از گرفتارهای استان در این بخش قرار گرفته است و این سازمان در این حیطه حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه 110 مدرسه علوم و معارف اسلامی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: از این تعداد چهار مدرسه به خراسان جنوبی اختصاص دارد.
لطفیان گفت: با توجه به دغدغه استاندار خراسان جنوبی و ابراز آمادگی برای تقویت حوزههای فرهنگی و دینی در استان، خوشبختانه تا به امروز مشکل و کمبودی احساس نشده و پیشنهادات ما توسط استاندار پذیرفته شده است.
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