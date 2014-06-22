به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش با صدور حکمی «علی‌اصغر احمدی» را به سمت مشاور خود در امور خانواده منصوب کرد.

در بخشی از متن حکم احمدی آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از تعالیم ناب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و با همکاری اساتید و پیشکسوتان حوزه و دانشگاه و همفکری معاونان، مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های ذیربط، جهت تحقق اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده، به ویژه «شناسایی چالش‌ها و مسائل اصلی خانواده با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و بررسی اسناد بالادستی، هم‌اندیشی با پیشکوستان و بررسی پژوهش‌های انجام شده»، «استفاده از ظرفیت‌های موجود و مرتبط آموزش و پرورش در زمینه جلب مشارکت‌های خانواده در تحقق تعلیم و تربیت اسلامی»، « نظارت بر اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مرتبط با موضوع خانواده در تمامی برنامه‌های ستادی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش» و «تلاش در جهت جلب همکاری‌های بین دستگاهی و بین المللی در حوزه خانواده و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی برای ارتقای جایگاه خانواده در سطح جهانی و جامعه اسلامی ایران» اهتمام لازم را داشته باشید.