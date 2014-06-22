اردوی تیم ملی بدمینتون نوجوانان کشور در ایلام در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، مربی تیم ملی بدمینتون نوجوانان کشور طهر یکشنبه در محل تمرین گفت: استان ایلام میزبان تیم ملی بدمینتون نوجوانان کشور به منظور استعدادیابی است.



حسن بزرگزاده افزود: تیم ملی بدمینتون نوجوانان کشور چند روزی است که اردوی آمادگی خود را در استان ایلام برگزار کرده است.



وی اضافه کرد: این اردو به مدت یک هفته در استان ایلام برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: مربیان و بدمینتون بازان مستعد و جویای نام ایلامی نیز در اردوی آمادگی ملی پوشان نوجوان حاضر و در کنار آنان تمرین خواهند کرد.

این مربی افزود: این اردو پس از انجام تمرین های سنگین و مرور حرکت ها و هنرهای فردی و دو نفره (دوبل) زیر نظر مربی تیم ملی به کار خود پایان می دهد.



