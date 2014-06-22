89 میلیون ریال کمک موردی ویژه به مددجویان الیگودرزی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیعلی ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در راستای کمک مالی به مددجویان نیازمند در سه ماهه نخست سال جاری مبلغ 89 میلیون و 700 هزار ریال موردی ویژه به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان الیگودرز به منظور افزایش توان اقتصادی مددجویان تحت حمایت سالانه بیش از 35 سرفصل خدماتی در جهت حمایت از مددجویان ارائه می کند.

وی ادامه داد: حل مشکلات معیشتی، تحصیلی، فرهنگی و درمانی ار عمده اقدامات کمیته امداد در طول سال است که در این راستا مددکاران با بررسی وضعیت مددجویان نسبت به ارائه خدمات هدفمند به آنها اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه خدمات این نهاد با در نظر گرفتن نیازهای خانواده ها ارائه می شود، بیان داشت: یکی از سیاست های کمیته امداد ارائه خدمات هدفمند به مددجویان و پرداخت کمکهای موردی ویژه به آنهاست تا از این طریق در راستای توانمند سازی مددجویان گام بر دارد.

حاجیعلی همچنین از اهدای 20فقره کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان شهرستان الیگودرز در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این نهاد با توجه به رسالت ذاتی خود در جهت ترویج سنت حسنه ازدواج طی سه ماهه نخست سال جاری موفق به تامین 20 فقره جهیزیه برای این مددجویان شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز با بیان اینکه حمایت های کمیته امداد از مددجویان در بحث ازدواج با پرداخت کمک هزینه ازدواج به آنها اجرایی و عملی می شود، اظهار داشت: این نهاد با پرداخت کمک هزینه ازدواج در مناسبت های مختلف نسبت به آسان سازی امر ازدواج برای مددجویان گام برداشته است به طوری که تاکنون بسیاری از نوعروسان تحت حمایت با دریافت کمک هزینه خرید جهیزیه زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند.

حاجیعلی در پایان سخنان خود گفت: برای تهیه این تعداد کمک هزینه ازدواج مبلغ 380 میلیون ریال هزینه شده است.