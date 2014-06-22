220 مبلغه در خراسان جنوبی شناسایی و ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه همتی ظهر یکشنبه در نشست صمیمی فعالان فرهنگی حوزه دین با استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: در راستای اهداف سازمان تبلیغات اسلامی که تلاش در راستای احیای معارف اسلامی است مبلغین خواهر استان برنامه‌هایی را اجرایی کرده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد 220 خواهر مبلغ در طرح شبکه تبلیغی خواهران شرکت و در ارتباط با آموزش معارف فاطمی و احکام بانوان به روستاهای سطح استان اعزام شدند.

نماینده مبلغین خواهر خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح مشاورین معنوی در استان عنوان داشت: این طرح از سال 87 تاکنون در سطح مدارس معارف استان با هدف پاسخگویی به مسائل شرعی دانش آموزان در حال انجام است.

همتی با بیان اینکه طی سال گذشته 110 ساعت آموزشی برای مشاورین معنوی در استان ارائه شده است، افزود: این دوره‌های آموزشی هر ساله در حال برگزاری است.

وی با تاکید بر اینکه تقاضا داریم این طرح در مدارس استان ثابت شود، عنوان داشت: لازم است مشاورز مذهبی در کنار معلم پرورشی مدارس به عنوان همیار حضور داشته باشد.

نماینده مبلغین خواهر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح رحمت از سال 87 توسط دفتر امور بانوان به سازمان تبلیغات سپرده شده است، یادآور شد: این طرح در ارتباط با زنان خانه دار بود که با استقبال بسیار خوب زنان مواجه شد.

همتی گفت: در حال حاضر هشت پایگاه طرح رحمت در قاین و هفت پایگاه در فردوس در حال فعالیت است که در هر پایگاه سه برنامه با سه کلاس برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته هیچگونه اعتباری به این طرح تعلق نگرفته است امید است در امسال در ردیف بودجه قرار گرفته شود.

توفیق الهی تنها پشتوانه روحانیون مستقر در طرح هجرت است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نصرتی نماینده روحانیون خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهار داشت: روحانی مستقر شاید رهبر یا پیغمبری باشد برای منطقه‌ای که در آن خدمت می‌کند.

وی ادامه داد: از این جهت که توقعات مردم آن منطقه از روحانی مستقر بسیار زیاد است، همه اهل آنجا موکل بر روحانیون هستند.

نماینده روحانیون مستقر در طرح هجرت خراسان جنوبی گفت: روحانیون مستقر با وجود کمترین امکانات و اعتبارات، دستمزدی که به آنها داده می‌شود در حد یک شهریه ماهانه نیست اما خالصانه در حوزه دین و فرهنگ فعالیت می‌کنند.

نصرتی روحانیون مستقر را خالص‌ترین نیروهایی دانست که فقط برای قرب الهی خدمت کرده و از وقت، زندگی و آبروی خود سرمایه گذاشته و هیچگونه توقعی جزء رضایت خداوند ندارند.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه، ورود هجمه‌های تبلیغاتی و نشانه گرفتن جوانان از سوی دشمنان، آموزش قرآنی و فرهنگی در روستاها شرایط را سخت‌تر کرده است.

نماینده روحانیون مستقر در طرح هجرت خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به اینکه جوانان ساکن در مناطق روستایی اوقات فراغت بیشتری را در اختیار دارند برای جذب و نگهداری آنها مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی صحیح آنها را به سمت و سوی فرهنگ، قرآن و معارف جذب کرد.

نصرتی با بیان اینکه جلب و جذب جوانان به سمت مسائل دینی و فرهنگی یکی از وظایف عمده روحانیون مستقر است، عنوان داشت: تنها چیزی که پشتوانه ماست توفیق الهی و آنچه انتظار داریم حمایت معنوی است.