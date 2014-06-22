استفاده از ظرفیت های دینی در پاسخگویی به نیاز جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، مرتضی روزبه، استاندار قزوین روز یکشنبه، از بخشهای مختلف اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین بازدید کرد.

مرتضی روزبه در این بازدید با اشاره به ضرورت درک صحیح تر مردم و مبلغان دینی از تعالیم دین اسلام و گستره جامعیت آن، بیان کرد: خداوند در بطن و متن دین اسلام ظرفیت نامحدودی قرار داده که این ظرفیت بی منتها، خاص دین اسلام و علی الخصوص مذهب حقه شیعه است.

استاندار بیان کرد: این که تا چه حد بتوانیم از این ظرفیت نامحدود تعالیم اسلامی، سیراب شویم به استعداد و تلاش خودمان بستگی دارد؛ ولی اصل این ظرفیت برای بهره مندی همه انسان ها از تعالیم الهی در دین مبین اسلام وجود دارد.

وی افزود: این ظرفیت بالا در شرایطی در دین اسلام وجود دارد که نهایت تلاشی که برای اهدای معنویت به انسان ها در سایر ادیان و آیین ها صورت می گیرد به اندازه حداقل تعالیم اسلام در این راستا نیست و در این میان همه ما وظیفه داریم با تأمل بیشتر نسبت به دارایی عظیم مسلمانان شاکر باشیم.

روزبه با تاکید بر نقش اجتماعی دین به عنوان یکی از ابعاد جامعیت اسلام اظهارداشت: سرمایه برگزاری نماز جمعه و گردهم آوردن هفتگی این تعداد بی شمار نمازگذار با آیینهای خاص و در هر شرایطی، خاص دین اسلام و بعد اجتماعی و در نهایت جامعیت آن است در حالی که حتی انجمن های صنفی که نیازمند حضور اعضای خود هستند هم از این ظرفیت اجتماعی تهی می باشند در حالی که اگر اسلام نبود ما از گرد هم آوردن حتی پنج هزار نفر هم ناتوان بودیم.

درک و بهره برداری از جامعیت دین نیازمند تخصص و تمرین است

استاندار قزوین با اشاره به لزوم بهره برداری از ظرفیت های دین و جامعه دینداران بیان کرد: هنوز در این مسیر از لحاظ فکری و نرم افزاری و نیز سخت افزاری آماده بهره بردای بهینه نیستیم و این مسئله مانند همه رشته های فنی و علمی دیگر نیازمند تمرین، تخصص و آموزش است.

وی تصریح کرد: متاسفانه نظریات مدیریتی و حوزه های تخصصی آن در زمینه مدیریت دینی وارد نشده در حالی که منابع انسانی که وارد مساجد و حوزه هایی از این دست می شوند، نیازمند فراگیری و اعمال مدیریت تخصصی در همه مسائل دینی اعم از اقتصاد و مسجد تا تبلیغ و حتی محیط زیست هستند، بنابراین باید بیش از پیش در این زمینه مهیا شد و به لحاظ دیدگاهی و نظریه ای زمینه بهره بردای بیش تر از دین را فراهم کرد.

روزبه با تاکید و قدردانی از نقش بی بدیل سازمان تبلیغات اسلامی در اشاعه تعالیم و مفاهیم اسلامی، اظهار داشت:باید در حوزه تبلیغ، جامعیت دین را مورد توجه قرار دهیم و این تاکید بدین معناست که مسئله ای به این مهمی را تنها محدود به مواردی چون بحث احکام فردی و اصول عقائد نکنیم.

وی در پایان افزود: نظام اسلامی نیازمند این مسئله است که جامعیت دین در همه ابعاد آن مورد طرح و بحث قرار گیرد و در این راه می توان از ظرفیت دانشگاه ها، آموزش و پرورش و روحانیت استفاده مطلوبی کرد.

نعمت اللهی: حمایت استاندار در حل مشکلات اعتباری تبلیغات اسلامی ضروری است

در ادامه این بازدید حجت الاسلام علی نعمت‌الهی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن عرض خیر مقدم به استاندار و تبریک سالگرد تاسیس سازمان، گزارشی از فعالیتهای شاخص، چشم اندازهای آتی و مشکلات ارائه کرد.

نعمت اللهی افزود: شرایط قبل و بعد از انقلاب ایجاب می کرد که نهادهایی تاسیس شود که رسالت های انقلاب را تبلیغ و گسترش دهد و امروز با گذشت 33 سال از سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی توانسته ایم در همه حوزه ها حضور جدی داشته باشیم.

حجت الاسلام نعمت‌الهی تصریح کرد: عمده فعالیت های تبلیغات اسلامی در حوزه هیئت های مذهبی، شبکه تبلیغ، بخش مداحان و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی است.

وی گفت: تبلیغات اسلامی استان قزوین برای اولین بار در کشور طرح جشنواره دین در مطبوعات محلی را برگزار کرد و یکی از پیشروترین استانهای کشور در زمینه فعالیت های انجمن های اسلامی است و در حال حاضر 65 انجمن اسلامی در سراسر بخش های استان فعال هستند.

این مسئول یادآورشد: سازمان در حال حاضر بیش از 40 طرح، از جمله طرح مهم شبکه مسجد یا همان مسجد نت را برای پیاده سازی در جامعه اجرا کرده و از آنجا که شرایط ما وضعیت یک جامعه در حال گذار است از این رو خلاء هایی در اجتماع وجود دارد که اگر خودمان نتوانیم آنها را پر کنیم، دیگران در این زمینه کاری نخواهند کرد.

نعمت اللهی با اشاره به تنگناهای سازمان در اجرای برنامه های آینده نیز اظهارداشت: متاسفانه سازمان از نظر توجه بیشتر به فصل پنج در مضیقه قرار دارد هرچند که معتقدیم برای اجرای یک برنامه مناسب تنها بحث بودجه و هزینه های مالی مهم نیست و نحوه اجرا و سایر مسائل نیز دخیل هستند ولی امیدواریم با توصیه ها و حمایت های استاندار محترم که دغدغه های فرهنگی دارند نیز بتوانیم مشکلات را کمتر کنیم.