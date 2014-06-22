23 هزار نفر ساعت دوره آموزشی توسط تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خرم آبادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته 23 هزار و 168 هزار نفر ساعت دوره آموزشی ویژه اقشار تاثیر گذار برگزار شده است.

وی عنوان کرد: این دوره های آموزشی ویژه روحانیون مستقر و مبلغات و همچنین در رابطه با احکام کسب و کار ویژه صنوف مختلف در سطح استان بوده است.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه در برگزاری این دوره های آموزشی نهایت صرفه جویی در هزینه ها شده است، یادآور شد: برگزاری این دوره های آموزشی باعث رشد فرهنگ دینی مخاطبین و همچنین ارتقای آگاهی های آنها شده است.

خرم آبادی همچنین به برگزاری 11 کارگاه آموزشی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد ویژه روحانیون، مبلغان و مبلغات اشاره کرد و بیان داشت: این کارگاههای آموزشی نیز طی سال گذشته در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مبلغان و مبلغات می‌توانند به‌عنوان مربیان نقش تاثیرگذاری در آگاهی بخشی به مردم داشته باشند، این کارگاهها برگزار شدند.