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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۰

خرم آبادی:

23 هزار نفر ساعت دوره آموزشی توسط تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد

23 هزار نفر ساعت دوره آموزشی توسط تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان از برگزاری 23 هزار نفر ساعت دوره آموزشی توسط این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خرم آبادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته 23 هزار و 168 هزار نفر ساعت دوره آموزشی ویژه اقشار تاثیر گذار برگزار شده است.

وی عنوان کرد: این دوره های آموزشی ویژه روحانیون مستقر و مبلغات و همچنین در رابطه با احکام کسب و کار ویژه صنوف مختلف در سطح استان بوده است.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه در برگزاری این دوره های آموزشی نهایت صرفه جویی در هزینه ها شده است، یادآور شد: برگزاری این دوره های آموزشی باعث رشد فرهنگ دینی مخاطبین و همچنین ارتقای آگاهی های آنها شده است.

خرم آبادی همچنین به برگزاری 11 کارگاه آموزشی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد ویژه روحانیون، مبلغان و مبلغات اشاره کرد و بیان داشت: این کارگاههای آموزشی نیز طی سال گذشته در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مبلغان و مبلغات می‌توانند به‌عنوان مربیان نقش تاثیرگذاری در آگاهی بخشی به مردم داشته باشند، این کارگاهها برگزار شدند.

 

کد مطلب 2317233

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