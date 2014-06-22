مجتمع نور بیجار به بهره برداری رسید/توسعه فعالیت های فرهنگ دینی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفی یاری مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ظهر امروز در آیین افتتاح این مجموعه گفت: نزدیک به 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری برای ساخت این مجتمع هزینه شده است.

وی افزود: این مجتمع دارای بخش های مخنلفی از جمله سالن آمفی تئاتر، کتابخانه مجهز، سالن اجتماعات، بخش امور بانوان، کانون فعالیت های قرآنی و بخش های اعزام مبلغ ،دفتر هیات های مذهبی و خبرگزاری مهر است.

وی همچنین به مشخصات این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: این مجتمع با مساحت 760 متر مربع و زیربنای هزار و 420 متر در سه طبقه در مدت سه سال احداث شده است

حجت الاسلام صفی یاری هدف از احداث این مجتمع در شهرستان بیجار را ترویج فرهنگ ناب محمدی(ص) در جامعه و فعالیت بیش از پیش در حوزه فرهنگی، هنری و دینی عنوان کرد.

وی تاکید کرد: احداث این مجتمع حرکت ارزنده‌ای برای ارتقای فضای فرهنگی و در نهایت افزایش فعالیت‌های دینی و فرهنگی در این شهرستان است.

حجت الاسلام صفی یاری در ادامه به مشکلات فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: کمبود زیر ساخت های فرهنگی به خصوص در حوزه دین باعث شده بود تا فضای کافی آموزش مسائل دینی و قرآنی فراهم نشود اما با سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری و احداث پروژه های فرهنگی مجتمع نور بستر کافی و لازم برای توسعه فعالیت های دینی و مذهبی در سراسر استان ایجاد شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به فعاليت هاي عمراني صورت گرفته و اجراي بيش از 50 پروژه طي چهار سال اخير در اين استان اظهارداشت: مجتمع فرهنگی نور سروآباد از محل اعتبارات سفر رهبری با زیر بنای 724 مترمربع از سال گذشته عملیات احداث آن آغاز شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

حجت الاسلام صفی یاری به ديگر پروژه هاي در دست اجرا در استان كردستان اشاره كرد و افزود: احداث مجتمع نور شهرستان سقز با زیربنای 1625 مترمربع از محل اعتبارات داخلی سازمان از سال 92 شروع شده و تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

وی از دیگر پروژه های عمرانی این اداره کل را احداث مجتمع فرهنگی نور در شهرستان مریوان با 680 متربع زیربنا ذکر کرد و اظهار داشت: این مجتمع نیز از محل منابع داخلی سازمان تامین اعتبار شده و تا پایان امسال نیز بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: احداث مجتمع های فرهنگی نور بیجار و قروه هم عملیات ساخت آنها از سال 91 آغاز شده و امسال به بهره برداری رسيدند كه این دو پروژه از محل منابع سفر مقام معظم رهبری تامین اعتبار شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: احداث دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا دخترانه قروه، احداث خانه عالم در شهرستان های مریوان، سروآباد، سنندج، بانه، دهگلان از دیگر پروژه های در دست اجرای این اداره کل در حوزه عمراني به شمار مي رود.

وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس رسالتی که از سوی حضرت امام(ره) و فرامین مقام معظم رهبری دارد در راه نشر و گسترش احکام و ترویج مبانی دینی گام بر می دارد.