دستگاه های اجرایی از اجرای طرح های قرآنی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر از نظرآباد، فرماندار نظرآباد به همراه رییس اداره تبلیغات نظرآباد ظهر یکشنبه ار مرکز مکتب‌القرآن رسالت این شهرستان بازدید کرد.

شهریار آقایی در حایشه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با درک صحیح شرایط داخلی و خارجی به طور مداوم بر لزوم افزایش آگاهی جامعه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام تاکید می‌فرمایند.

آقایی تاکید کرد: امروز که شاهد افزایش توطئه‌های دشمنان و کشورهای استکباری علیه امت اسلامی در نقاط مختلف جهان از جمله عراق هستیم، با اهمیت فرمایشات مقام عظمای ولایت و ضرورت حفظ آمادگی برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان و بدخواهان بیشتر آشنا می‌شویم.

فرماندار نظرآباد افزود: مساجد مهمترین سنگر مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی غرب هستند به همین منظور محوریت اصلی کارها و طرح‌های فرهنگی باید فعالیت‌های قرآنی و برگرفته از آموزه‌های دین مبین اسلام در مساجد باشد.

آقایی تصریح کرد: بنابراین ضروری است که دستگاه‌های اجرایی از فعالیت‌های مراکز قرآنی با هدف جذب بیشتر جوانان و نوجوانان حمایت لازم را داشته باشند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت از برنامه‌ای ویژه مراکز قرآنی و فعالیت‌های دینی امیدواریم با تلاش دستگاه‌های اجرایی مسئول از جمله تبلیغات اسلامی، در آینده نزدیک شاهد برکات اجرای این طرح‌‌ها برای نسل جوان باشیم.



