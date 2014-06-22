احیا و تقویت مساجد مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد زنجانی طبسی بعداز ظهر یکشنبه درجلسه تکریم مساجد و غبار روبی مساجد اظهارکرد: مسجد با یک نگاه تاریخی از صدر اسلام تاکنون محل تبادل نظر و تصمیم گیری ها بوده است.

وی افزود: جدیدا به مساجد و مسائل فرهنگی کمتر توجه می شود.حجت الاسلام زنجانی طبسی تصریح کرد: در دوران سازندگی محور توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و در دوره اصلاحات کار سیاسی و بعبارتی مساجد تا حدودی به رکود رفت.

وی گفت: اگر چه در دوره اصلاحات درکنار مساجد فرهنگسراها ایجاد شد که مساجد را بیشتر در رکود قرار داد که عده ای توجیحات خاصی را مطرح کردند و عدم برگزاری کلاسهای موسیقی را توجیه خود قرار دادند.

زنجانی طبسی گفت: در مرحله سوم که بعد از اصلاحات است اصول گرایان به احیا و تقویت مساجد پرداختند که هنوز هم احیا نشده است .

وی با اشاره به سخنان رهبری افزود: رهبری بعد از تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی را مطرح کردند لذا به مساجد توجه بیشتری شد و نهایت این است که در این دوران مساجد پایگاهی برای نوجوانان و جوانان شده و برگزاری حلقه های صالحین نمونه ای از این فعالیتهاست.

وی گفت: برای جذب نوجوانان وجوانان به مساجد بردن ویدئوپروژکتور برای نشان دادن زندگی ائمه و نشان دادن سبک زندگی قرانی از بردن قرآن لازم تراست زیرا مساجد از قرآن سرشار است.

حجت الاسلام زنجانی طبسی تصریح کرد بهترین سمفونی برای من در مساجد جیغ و دادبچه هاست و معنی ندارد به بهانه های واهی این فرزندان را از مساجد دور کرد بلکه با سعه صدر میتوان با هدایت و راهنمایی، آنها راپای ثابت مساجد کرد.