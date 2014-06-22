تبلیغ را با شیوه های سنتی نمی توان انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان بعد از ظهر یکشنبه بمناسبت سالروز تشکیل تبلیغات اسلامی در نشست مدیراین تبلیغات اسلامی با استاندار، اثرگذرای تبلیغ دینی در عصر کنونی را نیازمند بهره گیری از ابزار مناسب و هنر دانست و گفت: مبلغ دینی باید نیازهای روز جامعه را شناسایی و برای پاسخگویی به شبهات روز خود را آماده کند.

وی فعالیت در امر تبلیغ را بسیار حساس دانست و گفت: باید مبلغان پیام خود را هنرمندانه به مخاطبان برسانند و مقوله تبلیغ را نمی توان با شیوه های سنتی گذشته انجام داد.

حجت الاسلام شکریان، با تاکید بر اینکه در عصر حاضر شاهد گسترش اطلاعرسانی هستیم، گفت: مبلغان به عنوان سفيران عرصه تبليغ احکام ديني بايد با ترويج احکام اسلامي ارزش‌هاي ناب شريعت محمدي را در جامعه گسترش دهند، گفت: جامعه در هر زماني نيازمند آموختن مباني ديني است و اين مسأله در طول تاريخ وجود داشته است.

حجت الاسلام شكريان، تاسيس سازمان تبليغات اسلامي را نشان از نگاه ويژه امام خميني (ره) در حوزه فرهنگ ديني برشمرد و گفت: سازمان تبليغات اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم در دوران دفاع مقدس و حتي پس از آن نقش بسزايي در حوزه فعاليت هاي ديني در کشور داشته است.



شکريان افزود : به فرموده مقام معظم رهبري سازمان تبليغات از حسنات انقلاب اسلامي است پس براي تحقق منويات مقام معظم رهبري بايد تمام تلاش خود را به کار گيريم و سربازي خدوم براي نظام مقدس جمهوري اسلامي باشيم.



مدير کل تبليغات اسلامي مازندران ضمن تاکيد بر تحقق شعار سال مقام معظم رهبري خاطر نشان کرد : محور فعاليت هاي سازمان تبليغات اسلامي فقط در حوزه اعزام مبلغ نيست و اين اداره کل در بخش هاي مختلف از جمله قرآني و تشکل هاي ديني و هيئات مذهبي و طرح هاي نخبگان دانش آموزي و هسته هاي فرهنگي در حال فعاليت مداوم است



عضو شوراي فرهنگ عمومي استان در پايان خواستار توجه ويژه به مقوله فرهنگ و تقويت فعاليت هاي فرهنگي در قالب دبيرستان معارف اسلامي صدرا و اتمام پروژه هاي نيمه تمام عمراني اين نهاد شد.



ربيع فلاح جلودار استاندار مازندران نیز با بیان اینکه، کارآمدي دين در نظام ديني جمهوري اسلامي به دنيا اثبات شده است گفت: علت اين همه هجمه ها و کينه توزي ها بخاطر اين نظام کارآمد ديني است .



ربيع فلاح ضمن تقدير و تشکر ازمدير كل تبليغات اسلامي مازندران بخاطر روحيه همدلي و همياري و دغدغه هاي ايشان به مقوله فرهنگ در استان خاطر نشان کرد : مطمئن باشيد تلاش خواهيم کرد که در اين استان با توجه به ظرفيت هاي بزرگ علماء ، نخبگان و فرهيختگان و منابع بيکران خدادادي در تمام حوزه ها چه در حوزه اقتصاد و چه در فرهنگ ايجاد فرصت کنيم .



وي در پايان گفت : اعتقاد دارم که رمز پيروزي انقلاب اسلامي و دوام وقوام آن در سنگري به نام مسجد شکل گرفت و مسجد پايگاه اصلي روحانيت است و بايد تقويت و مورد توجه وي‍ژه قرار گيرد.