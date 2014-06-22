باید با روحیه جهادی در عرصه فرهنگی فعالیت کرد/ با نگاه اداری نمی توان به جنگ فرهنگی دشمن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین " احمد شرفخانی" معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف طی سخنانی با تبیین ترفندهای غرب برای رخنه در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر مباحث فراوانی را در عرصه فرهنگی مطرح و در جامعه نهادینه کردند که یکی از این موضوعات بسیار مهم بحث رخنه فرهنگی دشمن است.

شرفخانی با بیان برخی از ویژگی های سخنان رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص یادآور شد: به تعبیر مقام معظم رهبری، رخنه فرهنگی اکنون در برخی از بخشهای فرهنگی اتفاق افتاده است.

وی صف آرایی فرهنگی در مقابل دشمن را به عنوان یکی از شاخص های بسیار مهم در رهنمودهای مقام معظم رهبری به شمار آورد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سال 1388 برای حفظ و حراست از انقلاب اسلامی بر انجام کارهای جدی تاکید کردند و این تعبیر خاص در عرصه فرهنگی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه نقش مردم در خنثی کردن توطئه های فرهنگی دشمن را یادآور شد و افزود: مقام عظمای ولایت در سال 93 بر تشکیل جبهه فرهنگی مردمی تاکید فراوان داشته اند.

شرفخانی با بیان گوشه ای از فعالیت های مخرب فرهنگی غرب از طریق شبکه های ماهواره ای متذکر شد: در حال حاضر بیش از 166 شبکه ماهواره ای با صدها ساعت برنامه فارسی اعم از فیلم ، سریال و مباحث دیگر با حمایت امریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ، جریان سازی ضد فرهنگی در کشور را از اهداف عمده این شبکه های ماهوارهای دانست و افزود: به عنوان نمونه آنها اخیرا بر روی موضوع حجاب متمرکز شده اند و با نشان دادن تصاویر و فیلمهایی سعی در القای این موضوع دارند که در جمهوری اسلامی ایران حجاب ضعیف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متاسفانه در عرصه فرهنگی، هر وقت دچار یاس و نومیدی شده ایم شکست خورده ایم و اگر در عرصه فرهنگی شکست بخوریم، انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی رهبر انقلاب اسلامی، داشتن روحیه جهادی برای مقابله با مشکلات فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با روحیه جهادی و از خودگذشتگی در عرصه فرهنگی فعالیت کرد و با نگاه اداری نمی توان به تنهایی موانع و مشکلات را از سر راه برداشت و به جنگ فرهنگی دشمن رفت.

شرفخانی راه اندازی شبکه توزیع محصولات فرهنگی در بقاع متبرکه و امامزادگان را خواستار شد و گفت:ما باید به مقتضیات روز توجه کنیم و بر اساس نیازهای فرهنگی روز همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند پیش برویم.

معاون فرهنگی و اجتماعی در پاسخ به این سؤال که برای غلبه بر موانع و مشکلات فرهنگی چه باید کرد تصریح کرد: باید با حمایت از نیروهای خدمتگذار و دلسوز با موانع و مشکلات مقابله کرد.

شرفخانی الگوسازی آثار برجسته انقلاب اسلامی ،چهره سازی عناصر شاخص و معرفی تشکل های برتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را یکی دیگر از عوامل مهم برای مقابله با موانع و مشکلات فرهنگی دانست.

وی برجسته سازی آثار فرهنگی دینی و انقلابی و معرفی آنها در امامزاده ها و بقاع متبرکه را خواستار شد و گفت: باید با راه اندازی نمایشگاه های کتاب و محصولات فرهنگی، جبهه فرهنگی را تقویت کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه شبکه سازی فرهنگی در امامزادگان و بقاع متبرکه را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید در امامزادگان و بقاع متبرکه شبکه ای طراحی شود که در صورت لزوم به راحتی بتوان یک موضوع فرهنگی را در سطح کشور جاری و ساری کرد.

وی در پایان ایجاد مجتمع های فرهنگی و هنری در امامزادگان را یکی دیگر از راهکارهای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ دینی و قرآنی دانست و متذکر شد: باید با اختصاص محل هایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آنجا را به پاتوق جوانان ، دانشجویان وافراد دلسوز دارای دغدغه مبارزه با تهاجم فرهنگی تبدیل کرد.