برترین کشتی گیران آزادکار قم معرفی شدند

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری مطلوب و با کیفیت رقابت های کشتی قهرمانی خردسالان قم یک بار دیگر نشان داد که رمز موفقیت و پیشرفت هایی که کشتی قم در سال های اخیر به دست آورده، آموزش علمی این رشته از رده‌های پایه است.

وی ادامه داد: عامل موفقیت کشتی قم این است که مربیان ما به صورت علمی و با بهره‌گیری از دانش روز این رشته ورزشی رده‌های سنی پایه را آموزش می‌دهند و نتیجه آن تربیت کشتی گیرانی با انگیزه، با کیفیت، با تکنیک و توانمند از رده سنی خردسالان است.

دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: برخورداری مربیان کشتی قم از دانش و علوم جدید کشتی دنیا موجب شده است تا استعدادهایی که از رده‌های سنی پایه آموزش می‌دهیم، به صورت علمی فنون این رشته را فرا گیرند و در نهایت شاهد برگزاری مطلوب رقابت های رده سنی خردسالان استان قم با حضور کشتی گیرانی که به دست آنها پرورش و تربیت یافته اند، باشیم.

وی ادامه داد: حاصل این آموزش علمی انشاءالله در سالی که پیش رو داریم درخشش کشتی قم در تمام مسابقات رده‌های سنی مختلف کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور را موجب خواهد شد و کشتی‌گیران قمی با حضور در تیم‌های ملی اعزامی به رقابت‌های جهانی و آسیایی موفق ظاهر می شوند.

رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: یکی از با کیفیت ترین رقابت های استانی با حضور کشتی‌گیران رده سنی خردسالان در دو رشته آزاد و فرنگی در خانه کشتی مجموعه ورزشی جواد الائمه منطقه نیروگاه به انجام رسید و از همین جا بابت پرورش این استعدادهای آینده دار کشتی از تمام مربیان پرتلاش کشتی قم تشکر می کنم.

وی در ادامه با بیان اینکه کشتی قم در هر دو رشته آزاد و فرنگی امسال نیز به دنبال کسب مجوز حضور در مسابقات برون مرزی تمام رده های سنی است، افزود: رقابت‌های کشتی آزاد خردسالان قم در بخش تیمی با قهرمانی تیم شهید حیدریان، نایب قهرمانی خانه کشتی و مقام سومی باشگاه نارنج به پایان رسید.

نفرات برتر مسابقات رده سنی خردسالان قم در رشته کشتی آزاد:

30 کیلوگرم: علی فتحی

32 کیلوگرم: محمد قاسمی

35 کیلوگرم: امیر حسین بیات

38 کیلوگرم: امیر حسین سلجی

42 کیلوگرم: رضا خدمتگزار

47 کیلوگرم: علیرضا ترک زاده

53 کیلوگرم: علی عباسی

59 کیلوگرم: امیرحسین مهرانی فر

66 کیلوگرم: امیرحسین بخشی

73 کیلوگرم: احسان دهقانی

85 کیلوگرم: علیرضا قلیچ خانی