همایش تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر بعدازظهر یکشنبه در این همایش اظهار داشت: هدف از تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی دارای سه محور اساسی احیاء و اشاعه اندیشه تابناک اسلام در همه زمینه‌ها، دفاع از اصول اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل توطئه های فرهنگی و گسترش کمی و کیفی اسلام در سطح جامعه بوده است.

وی افزود: برای تحقق این اهداف عالیه باید سیاست های دینی به گونه‌ای طراحی شود که محوریت اجرای آن بر عهده پایگاه های فرهنگی مردمی باشد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه در هر برنامه ای که مردم وارد شدند در آن موفق بودند عنوان کرد: با این نگاه است که این سازمان خواستار مشارکت مردم در کارهای اجرایی است و تنها سیاست‌گذاری‌ها را برعهده گرفته است.

سروستانی با اشاره به اینکه در حوزه های مختلف کارهای خوبی انجام شده است عنوان کرد: در امور تبلیغی ساماندهی شبکه تبلیغی ، اعزام مناسبتی مبلغین،دعوت از سخنرانان ویژه، استقرار روحانی در مناطق محروم از جمله فعالیت های بوده است.

فعالیت 182 مدرسه قرآنی و یک هزار هیئت مذهبی در استان بوشهر

وی ضمن بیان اینکه اکنون 70 مبلغ در مناطق محروم این استان با حداقل امکانات در حال فعالیت هستند گفت: همچنین در حوزه قرآنی نیز یک ساختار مشخص تحت یک ظوابط معین تنظیم شده است که ابتدا مراکز شناسایی و مجوز به آنها داده می شود و بعد از آن مراکز توسط این سازمان هدایت و حمایت می شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات گفت: اکنون بالغ بر 182 مدرسه قرآنی در این استان وجود دارد که از مقطع روخوانی تا تربیت مدرسه در دوره های تجوید در آن صورت می گیرد.

سرورستانی از تشکیل اتحادیه قرآنی در استان خبر داد و گفت: اکنون هزار هیئت مذهبی در استان وجود دارد که شورای این هیات تشکیل شده و با قوت در خصوص مسائل مختلف فرهنگی و معنوی برنامه برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان از طریق فضای مجازی بر علیه اهداف انقلاب تلاش می کنند ، اظهار داشت: ما باید در این زمینه به روز باشیم و در همین راستا ما نیز در این استان در این زمینه فعالیت های مختلفی را انجام داده ایم.