1100 هیئت مذهبی در خراسان جنوبی در حال فعالیت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی مقدم ظهر یکشنبه در نشست صمیمی فعالان فرهنگی حوزه دین با استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: در کشور تشکل‌های مذهبی زیادی در حال فعالیت است که هیئت‌های مذهبی یکی از آنهاست.

وی با بیان اینکه 91 هزار هیئت مذهبی در کشور در حال فعالیت است، گفت: در خراسان جنوبی یک‌هزار و 100 هیئت در غالب شوراهای استانی و شهرستانی زیرنظر سازان تبلیغات اسلامی اداره می‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دولت روی تشکل‌های عظیم مذهبی در حال سرمایه‌گذاری است، گفت: در برخی از هیئت‌های نو ظهور شاهد به وجود امدن مشکلاتی هستیم.

عباسی‌مقدم ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی را یکی از اهداف دشمنان دانست و عنوان داشت: دشمنان 23 شبکه را به نام شیعه نامگذاری کرده اند که همه آنها ترویج اختلاف شیعه و سنی را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

وی یادآور شد: الجزایر و مالزی سازمان ملل پیشنهاد داده است که روز عاشورا را روز شادی مسلمانان ثبت کنند که در این راستا ستادی در مرکز سازمان تبلیغات اسلامی به نام مستشهدین عاشورایی ثبت شد که قرار است تا 21 ماه مبارک رمضان 20 میلیون امضاء از طریق سایتی که معرفی می‌شود به سازمان ملل ارائه شود که روز عاشورا اولین جنایت جنگی اسلام است.

تخصیص اعتبار در ارتباط با مسکن اعضاء هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی یکی از خواسته‌های رئیس شورای هیئات مذهبی استان از استاندار بود.

برگزاری دوره های مداحی برای 320 نفر از مداحان استان

عبدالله گرجی رئیس کانون مداحان خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: امروز با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تاثیر مداحان در جامعه برای جذب نسل جوان به مسائل مذهبی و فرهنگ ناب محمدی نقش بسزایی دارد.

وی آموزش مداحان را یکی از وظایف مهم کانون‌ مداحان عنوان کرد و افزود: امروزه در گوشه و کنار استان عده‌ای به عنوان مداح مطرح شده‌اند که هماهنگ کردن، آموزش و آسیب‌زدایی این قشر کار بسیار سختی است.

رئیس کانون مداحان خراسان جنوبی گفت: کانون مداحان استان هر سه ماه یکبار کلاس‌های آموزشی سطح بندی شده را برای مداحان برگزار می‌کند.

گرجی با بیان اینکه در حال حاضر 35 مداح در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند، عنوان کرد: مقتل، تاریخ اسلام، قرآن کریم، احکام، اخلاق مذهبی و غیره در این دوره‌های آموزشی ارائه می‌شود.

وی به برگزاری هشت دوره آموزشی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: تاکنون 320 نفر در این دوره‌های آموزشی شرکت و با توجه به شرایط سخت امتحان 35 نفر موفق به کسب امتیاز و دریافت گواهینامه شده‌اند.

رئیس کانون مداحان خراسان جنوبی با اشاره به احداث کتابخانه ویژه مداحان در کانون مرکز استان یاداور شد: این کتابخانه دارای دو هزار و 500 جلد کتاب است.

گرجی ادامه داد: همچنین در 12 شهر دیگر استان کتابخانه‌هایی با 450 عنوان کتاب با همت سازمان تبلیغات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون مداحان تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 25 مداح تحت پوشش کانون مداحان استان هستند، گفت: 10 نفر مستمری بگیر بالای 60 سال و 15 بیمه شده رایگان نیز از اعضای این کانون هستند.