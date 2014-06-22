20 جلد دانشنامه استان بوشهر آماده چاپ است/ اکران عمومی فیلم عزاداری سنتی بوشهر در محرم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین سید زاده بعدازظهر یکشنبه در همایش تبلیغ و اطلاع رسانی دینی اظهار داشت: حوزه هنری سازمان تبلیغات در راستای کشف و پرورش استعداد های جوان در حوزه فرهنگ و هنر تاسیس شده است.

وی افزود: در این رستا حوزه هنری در این استان در زمینه دفاع مقدس تولیدات زیادی داشته و خاطرات رزمندگان را به چاپ رسانده است.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر بوشهر عنوان کرد: در بخش شعر و آفرینش های ادبی نیز جوانان استان در کشور مقام های خوبی کسب کرده اند.

اکران فیلم عزاداری سنتی بوشهری در محرم امسال

سید زاده از اکران فیلم عزاداری سنتی بوشهری در محرم امسال خبر داد و گفت: همنوا با زینب نیز یکی از فیلم هایی بوده است که در خصوص آداب، رسوم و مراسمات زنان بوشهری در ایام محرم را روایت می کند که در کشور بسیار مطرح شده است.

وی خاطر نشان کرد: تولید دانشنامه استان بوشهر یکی از مهمترین کارهایی بوده است که در حوزه هنری این استان اجرا شده است، اکنون 50 جلد آن تولید و تالیف 20 جلد آن به پایان رسیده و هفت جلد دیگر در دست تالیف است.

رئیس حوزه هنری در پایان عنوان کرد: حوزه هنری با برگزاری برنامه‌های مختلف می‌کوشد که در کشور موجب تعالی و توسعه فرهنگ شود.