رمالی که 22 میلیون تومان اخاذی کرده بود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمالی که در شیراز به اخاذی از مردم می‌پرداخت در قم دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص بیان کرد: راننده تاکسی که پسرش بیمار بود با اعتماد به دعانویسی در شیراز طی 2 ماه 20 میلیون تومان به حساب رمال ریخته بود که پس از مدتی با شکایت این مال باخته،‌ فرد رمال بازداشت شد.

سرهنگ مهدی قدمی توصیه کرد: مردم نباید با فردی که از طریق پیامک و یا تماس و غیره در ارتباط هستند اعتماد کرده و به حساب وی پول واریز کنند.

شاکی رمال که راننده تاکسی بود و در جلسه مصاحبه مطبوعاتی حضور داشت، در خصوص نحوه اخاذی بیان کرد: در حال جابجایی مسافر بودم که خانمی سوار بر تاکسی شده و با اطلاع از اینکه پسر 11 ساله بیماری دارم دعانویسی را معرفی کرد که بچه‌ام را درمان می‌کند.

وی گفت:‌ به صورت تلفنی با رمال که در شیراز سکونت داشت تماس برقرار کرده که این فرد گفت برای مداوای فرزندت باید برای خرید گوسفند مقداری پول به حسابم واریز کنی، سپس گفت 2 میلیون برای دفع ارواح و به همین ترتیب جمعا 22 میلیون تومان پول دریافت کرد.

این مال باخته ادامه داد: پس از گذشت مدتی و مشاهده بهبود نیافتن پسرم از رمال شکایت کرده که رمال دستگیر شد.

