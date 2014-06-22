به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه آیتالله محمد محمدی ریشهری به رهبر معظم انقلاب بدین شرح است:
محضر شریف رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای دامت برکاته
با عرض سلام و سپاس
شهد شیرین شرفیابی پژوهشگران، استادان و کارکنان مؤسسه دارالحدیث به محضر شریف حضرت عالی، برای همیشه در کام و جان ما باقی خواهد ماند.
از این رو وظیفه خود میدانم مراتب سپاس و قدردانی خود و همه همکارانم را به پیشگاه آن قائد معزز تقدیم بدارم.
محبت، تکریم و نگاه عنایت آمیز آن سرور مکرم به محصولات دارالحدیث و همراهی و همیاری اعضای بزرگوار آن بیت والا، نشاطی دوباره به این مؤسسه بخشید و بازتاب وسیعی در عرصه فعالیتهای پژوهشی داشت. این لطف کریمانه، نیروبخش استمرار حرکت این مؤسسه خواهد بود تا با قوت و سرعت بیشتر در همان مسیری به پیش رود که در آستانه تاسیس آن، در پیام حکیمانه خود ترسیم کرده بودید.
امید که لطفتان هماره و جاودان باشد و در سایه سار عنایت الهی، نیروبخش پژوهش های دینی این مؤسسه در راستای خدمت به معارف قران و مکتب اهل بیت علیهم السلام بویژه آماده سازی امت اسلامی برای قیام مهدوی باشد.
مؤید و منصور باشید.
محمد محمدی ری شهری
رئیس مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث
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