ایجاد عدالت و جلب رضایت مردم مهمترین مولفه مدیریت در قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین روز از هفته گرامیداشت قوه قضائیه، با حضور در گلزار شهدا (فردوس رضا) دامغان ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام (ره) و شهدای انقلاب و دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: یکی از وظایف ما این است که بتوانیم سیره و روش شهدا را ادامه دهیم و از این راه یاد و خاطره آنان را برای همیشه تاریخ زنده نگه داریم.

وی افزود: ما قضات و پرسنل دستگاه قضایی باید شهید دکتر بهشتی را در کارهایمان الگو قرار دهیم و به مردم خدمت کنیم چون آن شهید بزرگوار شیفته خدمتگزاری به ملت بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان تصریح کرد: شهدا، ایثارگران و رزمندگان ما بدون هیچ چشم داشتی در دفاع از انقلاب و این مرزوبوم حضوری جانانه داشتند تا امروز ما در یک آرامش و امنیت زندگی کنیم.

هاشمی به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی پرداخت و گفت: باید با عزم و مدیریت جهادی با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم چون یکی از وظایف قضات و اجرای عدالت مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در این آئین شرکت کنندگان با ذکر فاتحه و گل باران قبور مطهر شهدا یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

هفته گرامیداشت قوه قضائیه از اول تا هفت تیر نامگذاری شده است که در طول این هفته برنامه های متنوعی اجرا می شود.