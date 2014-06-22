افزایش 50 درصدی حقوق سربازان مرزبانی/ مدرکی از پناهندگی دانایی فرد در دست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری عصر یکشنبه اول تیرماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر هیچ گونه تحرکات منفی در مرزهای غربی کشور نداریم و هرگونه تحرکات گروهک های تروریستی پیرامون کشور همه جانبه رصد می شود ضمن اینکه اقدامات تامینی توسط دستگاههای امنیتی، نظارتی و انتظامی به صورت لحظه ای در حال پیگیری است. با اشراف اطلاعاتی موجود هیچ گونه تحرکی را در مرزهای ایران شاهد نبودیم.

وی در مورد تمهیدات لازم در مورد خروج زائران از مرزهای غربی گفت: تمهیدات لازم برای مرزهای غربی در نظر گرفته شده است و هرگونه ورود و خروج زائران بر عهده مسئولان حج و زیارت است و ما هیچ گونه مشکلی را در مناطق غربی مرزی کشور نداریم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد قاچاق اسلحه اظهار داشت: میزان کشف اسلحه قاچاق در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش یافته است و این در حالی است که با افزایش کنترل ها در سال جاری کشفیات سلاح 28 درصد رشد نشان می دهد. این در حالی است که عمده سلاح های کشف شده از نوع شکاری است.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در مورد آخرین وضعیت گروهبان دانایی فرد گفت: در مورد این موضوع توضیحات لازم ارائه شده اما بر اساس دلایلی که داریم نمی توانیم اعلام کنیم که این فرد به شهادت رسیده است ضمن اینکه هیچ مدرکی در رابطه با پناهنده شدن این فرد به کشورهای غربی در دست نیست.

وی گفت: هیچ منبع رسمی پناهنده شدن این فرد را تایید نکرده است و ما موضوع را از طریق مسئول دیپلماسی و پاکستان پیگیری می کنیم.

سردار ذوالفقاری از افزایش 50 درصد حقوق سربازان مرزبانی از ماه آینده خبر داد و افزود: حقوق سربازان در مناطق عملیاتی از ماه آینده 50 درصد افزایش می یابد این در حالی است که فوق العاده عملیاتی پرداختی به نیروها نیز نسبت به سه سال قبل دو برابر شده است در همین حال به صورت ویژه به نیروهای مستقر در استان سیستان و بلوچستان 5 روز اضافه فوق العاده پرداخت می شود.