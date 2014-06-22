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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۴۹

اسکندری:

97 هزار واحد صنفی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند/ اصناف بازوی قوی در توسعه اقتصاد کشور

97 هزار واحد صنفی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند/ اصناف بازوی قوی در توسعه اقتصاد کشور

ارومیه – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: هم اکنون 97 هزار واحد صنفی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری بعد از ظهر یکشنبه در آیین بزرگداشت روز ملی اصناف اظهارداشت: از مجموع واحدهای صنفی فعال در استان بیش از 84 هزار واحد دارای پروانه کسب بوده و از اين تعداد 28 هزار و 500 واحد در اروميه فعال هستند.

وی با بیان اینکه اين واحدها در قالب 17 اتاق اصناف و 255 اتحاديه صنفي ساماندهي شده اند اعلام کرد: اصناف با در دست داشتن 17.5 درصد  تولید ناخالص ملی و همچنین نقش بسیار مهم آنان در اشتغال و اتصال حلقه فرایند تولید به مصرف سهم بسزایی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی عنوان کرد: اصناف به عنوان یک بازوی اجرایی قوی و با در دست داشتن بخش زیادی از تولید ناخالص ملی سهم بسزایی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند.

اسکندری از اصناف و بازاريان به عنوان حاميان هميشگي ارزش هاي انقلاب اسلامي ياد کرد و گفت: در كنار تمام كاركردهاي اقتصادي بي بديل اصناف، نبايد از نقش آنان در تداوم اين ارزش ها غافل ماند.

وی به نقش مهم اصناف و بازاریان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: بازاریان امروز نیز همان وظیفه خود را در کنار رهبر معظم انقلاب انجام داده و بدون هیچگونه چشم داشتی در حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده و نخواهند کرد.

اسکندری در ادامه بر مشتری ‌مداری و نیز همکاری و تعامل سازنده اصناف با سازمان ها و نهادهای حاکم بر جامعه تاکید کرد و افزود: سعی داریم از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی ، اصناف استان را که عمدتاً قشر جوان و تحصیل کرده هستند با آداب کسب و کار و نحوه مشتری مداری آشنا کنیم.

وی به برنامه ریزی این سازمان برای ایجاد تحولات اساسی در حوزه اصناف استان اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساختهای صنفی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی، شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی تولیدی در قالب شهرکها و مجتمع های صنفی تخصصی و تقویت جایگاه تشکل های صنفی از مهم ترین برنامه های این سازمان در راستای توسعه بخش اصناف استان هستند.

کد مطلب 2317294

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