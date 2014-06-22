جزئیات جدید گروگانگیری مرزبانان از زبان احمدی مقدم/ راه اندازی شبکه اطلاعاتی مردمی در مرزها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر یکشنبه اول تیرماه در همایش فصلی فرماندهان مرزبانی اظهار داشت: مرزبانی چشمان بیدار کشور است که باعث می شود مردم از نگاه دشمنان مصون باشند. خوشبختانه به برکت کار مرزبانان، حوادثی که در کشورمای پیرامونی رخ می دهد در ایران رخ نمی دهد و کشورمان مثل جزیره امن در اقیانوس متلاطم است.

وی افزود: از زمانی که فرماندهی مرزبانی به صورت مستقل تشکیل شد در جغرافیای سخت و پرتهدید منطقه با یک حرکت جهادی، نیروها مستقر شدند. در گذشته حضور مرزبانان نمادین و برای انجام امور حقوقی بود و این حضور نمی توانست سد محکمی در برابر تهدیدها باشد. خوشبختانه کارهای زیادی در مرز انجام شده اما کارهای زیاد دیگری باقی مانده است.

به گفته احمدی مقدم، امروز مرزبانان در سخت ترین شرایط زیست و به وظایفشان عمل می کنند.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه تا پایان سال باید تاسیسات مرزی در غرب و شرق کشور وجود داشته باشد تاکید کرد: در پایان سال جاری در شرق و غرب کشور دیگر نباید مرزی بدون جاده و تاسیسات باشد. خوشبختانه حضور سپاه در 250 کیلومتر در مرزهای شرق کشور غنیمت است و آنها به کمک ما آمده اند در حال حاضر نیز سرعت انسداد مرزهای شرقی خوب است.

وی گفت: اگر سپاه به کمکمان نمی آمد ممکن بود کار انسداد مرز 2 تا 4 سال دیگر طول بکشد. حضور سپاه باعث شد سرعت نیروی انتظامی نیز دو برابر شود امیدواریم تا پایان سال دیگر خلاء مرزی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه توان دریابانی 3 تا 4 برابر می شود تاکید کرد: توانمان را روی بحث مقابله با قاچاق سوخت گذاشتیم و خوشبختانه با اقداماتی که در حوزه دریا انجام شده است دیگر هیچ ماده مخدری از طریق ایران به کشورهای جنوب خلیج فارس قاچاق نمی شود.

وی بر لزوم مدرن سازی مرز تاکید کرد و گفت: سازمان گمرک و پایانه ها وظایفی دارند که امیدواریم همکاری لازم را با پلیس انجام دهند. خوشبختانه پتانسیل خوبی در مرزهای خوبی در مرزهای کشور بوجود آمده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با راه اندازی بازارچه های مرزی علاوه بر رونق اقتصادی، گردشگری نیز توسعه یافته است. باید از توسعه فنی موجود استفاده کنیم چرا که این موضوع اجازه می دهد اتکا به نیرو را اندکی کاهش دهیم.

وی خواستار تشکیل شبکه اطلاعاتی مردمی در مرز شد و افزود: علاوه بر کار و اشراف اطلاعاتی باید از شبکه اطلاعات مردمی برای مقابله با اشرار استفاده کنیم.

جزئیات گروگانگیری مرزبانان از زبان رئیس پلیس کشور

احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حادثه گروگانگیری مرزبانان کاستی ها را برای ما آشکار کرد، افزود: این حادثه تلخ و عبرت آموز بود اما کم کاری و غفلت ما را نشان داد. حادثه ای که در مرز رخ داد نشان دهنده فقدان نظارت بود. این حادثه نشان داد نظارت و سرکشی وجود نداشته است.

به گفته رئیس پلیس کشور چرا هنگامی که شب باران می بارد و سربازان سرما می خورند روز بعد پست ها تغییر نمی کند و این افراد با بی انضباطی با وضعیتی که شاهد بودیم در داخل چادر می روند. فرمانده باید پست را عوض می کرد و این مسائل کم کاری غیر قابل توجیه است. یعنی می شود فرمانده ای این قدر بی کفایت باشد؟

وی تاکید کرد: مسئول مستقیم را تنبیه کرده ایم و علاوه بر آن با رده بالاتر نیز برخورد کردیم. هر فرمانده ای باید روی دو رده پائین تر از خودش نظارت داشته باشد ضمن اینکه فرمانده مرزبانی باید حداقل در طول سال هر هنگ را دو بار بازدید کرده باشد.

احمدی مقدم اظهار داشت: نباید بگوییم که این فرد سرباز ما است و آن را در گوشه ای رها کرده و نسبت به آن غفلت کنیم. باید از نیروها صیانت کنیم تا از وقوع تخلفات جلوگیری شود.

به گفته احمدی مقدم خوشخبتانه استحکامات مرزی باعث شده آسیب پذیری نیرو اندک شود.

وی با اشاره به تهدیدات مرزی ایران گفت: در موضوع قاچاق انسان، این افراد وارد کشور می شوند و دست به تکدی گری می زنند یا اینکه با خود بیماری هایی مانند وبا را وارد می کنند اگر کشور نیاز به نیروی کار دارد وزارت کار باید این موضوع را اعلام کند تا این افراد به صورت نابسامات وارد کشور نشود. ورود این گونه این افراد به مصلحت نیست اگر چه ورودهای غیر مجاز در حال کاهش است مشکلی که در حال حاضر وجوددارد این است که افراد به صورت قانونی وارد کشور می شوند اما دیگر حاضر به ترک کشور نیستند.

احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خوشبختانه با بستن مرزها ورود مواد مخدر کاهش یافته است افزود: در حال حاضر استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمال سیستان بسته شده به سختی و به صورت کوله بری اقدام به جابجایی مواد می کنند. البته باید این موضوع را بدانیم که انسداد مرز باعث می شود قاچاقچیان به سمت دریا بروند و ما باید به صورت پیشدستانه کنترل دریا را افزایش دهیم.

رئیس پلیس کشور گفت: با ابتکارات مرزبانی شناورهای 50 فوتی قدیمی با 10 درصد قیمت خرید نوسازی و به روز شده اند. در حال حاضر پیمانکاران به سمت پلیس نمی آیند چرا که جریمه تاخیر کار بالا است به همین دلیل یگان مهندسی ما در مرزبانی فعال است. سامانه های الکترونیکی، مراقبتی و تحقیقاتی باید با در مرزبانی شکل گیرد.

وی با بیان اینکه تهدید دیگر مرزهای کشور گروه های تروریستی هستند اظهار داشت: این افراد می خواهند با دعواهای فرقه ای و برخی شیطنت ها جنگ فرقه ای راه بیاندازند که خوشبختانه تاکنون ناموفق بوده اند. دشمن راضی نیست ما حرکت رو به جلو داشته باشیم و اگر می بینید در مذاکرات کوتاه می آیند این اقدام از سر ناچاری و قدرت ایران است. دشمن در حال حاضر مایوس شده است و در حوادث منطقه ما در موضع انفعال نیستیم و دست بالا را داریم.