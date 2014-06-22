باید با مدیریت جهادی مدارس را بسازیم/ اولویت اصلی طرح هجرت3 تربیت دانش آموزان است

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ دوم پاسدار میرزا احمدی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح هجرت ۳ دردیر با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: باید با مدیریت جهادی، مدارس را بسازیم.

وی افزود : باید با استفاده از توان دانش آموزان مستعد و خلاق ، نقاط قوت اجرای طرح هجرت ۳ در سال گذشته را تقویت کنیم و نقاط ضعف آن را ازبین ببریم.

احیای اراضی کشاورزی و احیای جنگل‌ها و مراتع

فرمانده بسیج سازندگی دیر گفت: اردوهای جهادی فرصت مغتنمی برای تفکر و تعالی جوانان است و شرکت جوانان در فعالیت های عملی، پر کردن اوقات فراغت جوانان، رفع مشکلات روستاهای مناطق محروم و توجه به مسایل فرهنگ و همبستگی ملی از جمله اهداف این طرح است.

وی اضافه کرد: غنی سازی اوقات فراغت، شناسایی زمینه اشتغال، کمک به سازندگی از برنامه های طرح هجرت ۳ است.

فولادی فر افزود: احیا اراضی کشاورزی، احیا جنگل ها ومراتع،آبیاری طرح فشار،پرورش مرغ بومی و ماکیان از برنامه های طرح اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: سال گذشته نیروهای جهادی در بخش عمرانی، فرهنگی و بهداشتی در روستاها برنامه های بسیار خوبی داشته اند.

اولویت اصلی در طرح هجرت ۳ تربیت دانش آموزان است

معاون فرماندار دیر هم در سخنانی بر اجرای هرچه بهتر این طرح تأکید کرد و اظهار داشت: همراهی همه مسئولان در برگزاری هر چه بهتر این برنامه‌های ضروری است.

مصطفی فخرایی افزود: اولویت اصلی در طرح هجرت ۳ تربیت دانش آموزان و پرکردن اوقات فراغت آنان به صورت مناسب است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در ادامه، مسئولان حاضر در این جلسه ضمن بیان دیدگاه های خود برای اجرای هرچه بهتر طرح هجرت ۳ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لازم به ذکر است جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح هجرت ۳ با هدف بکار گیری نیروی انسانی متخصص و با حضور مسئولان برگزار شد.