انهدام تعدادی از اعضای گروهک تروریستی پژاک به هنگام ورود به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: چند روز پیش تعدادی از اعضای گروهکهای ‌تروریستی قصد عبور از مرزهای کشور را داشتند که با هوشیاری سربازان فدایی ولایت نیروی زمینی ارتش، ضربه جبران‌ناپذیری به آنها وارد شد.

امیر پوردستان گفت: گروهک تروریستی پژاک با انواع و اقسام تجهیزات قصد ورود به مرزهای کشور را داشت اما در بدو ورود به خاک کشور با سربازان نیروی زمینی ارتش مواجه شد و ضربه سختی را متحمل شد که این خود نشان از توانمندی و هوشیاری بالای نیروی زمینی ارتش در دفاع از مرزهای کشور دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه سخنان خود در تشریح آمادگی نیروی زمینی ارتش در دفاع از مرزهای کشور گفت: امروز مرزهای کشور تقویت شده و یکان‌های ما پا دررکاب هستند و مردم و ملت ما مطمئن باشند که نیروی زمینی ارتش در همه عرصه‌های دفاعی همواره آماده است و تلاش می‌کند اقتدار سربازان مسلمان ولایت‌مدار کشور را به همه جهانیان نشان دهد.

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان گفت: یگان‌های نیروی زمینی ارتش در بخش‌های وسیعی از غرب و جنوب غرب کشور مستقر هستند و از قابلیت بالای دفاعی در دفاع از مرزهای کشور برخوردارند. علاوه بر این، یگان‌های پروازی و هوانیروز ارتش نیز ماموریت حمایت و پشتیبانی از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و سایر مرزهای کشور را برعهده دارند که این عزیزان هم در پشتیبانی از یکان‌های پیاده توانسته‌ اند خدمات بسیار ارزشمندی انجام دهند.