پرداخت زکات باید فراگیر شود/ مسائلی مهمتر از حضور زنان در ورزشگاه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا تقوی عصر یکشنبه در شورای زکات استان همدان اظهار داشت: زکات امر واجب الهی است و باید از این مسئله در راستای محرومیت و فقرزدایی استفاده کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و عضو شورای مرکزی زکات کشور با بیان اینکه زکات امری ولایی است، افزود: در طول سال کسانی که اهل زکات هستند را باید دور هم جمع کرد و در این راستا فرهنگ سازی انجام داد.

وی با اشاره به اینکه در هر امر حکومتی چند مطلب نیاز است، بیان داشت: هر امر حکومتی نیاز به قانون و تشکیلاتی برای اجرایی کردن آن قانون دارد که در این راستا زکات تصویب شده و بهترین نهاد برای اجرایی کردن آن کمیته امداد امام خمینی(ره) در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام تقوی اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) نهادی انقلابی و گستردگی آن کشوری است و با نیازهای کشور به خوبی آشنا است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و عضو شورای مرکزی زکات کشور عنوان داشت: زکات مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد و اینها مجموعه ای از مصارف زکات است.

وی در ادامه با بیان اینکه هر مقوله فرهنگی باید فراگیر شود و امر زکات نیز باید فراگیر و به صورت گفتمان درآورده شود و در این راستا جریان سازی اتفاق افتد، گفت: این امر نیز نیاز به تکرار دارد و باید در این مقوله جبهه ای عمل شود و مبلغین و صدا و سیما نیز باید در این راستا وارد شوند.

امام جمعه همدان در ادامه با بیان اینکه زکات یک امر واجب است، اظهار داشت: در راستای توسعه امر زکات دهیاران و دیگر اهالی روستا نباید دخالت کنند و زکات را باید بدون حساب و کتاب هزینه کنند.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی افزود: اگر می خواهیم مسائل و مشکلات به شکل واقعی اصلاح شوند راهی جز این است که یک فرد مهذب نفس را برای اصلاح آنها قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه روحانیت افرادی هستند که می توانند دستگاه ها و نهادها را اصلاح کنند، بیان داشت: اگر خواص اصلاح شوند، عوام نیز اصلاح می شوند.

امام جمعه همدان اضافه کرد: بیشتر زکات جمع آوری شده در استان همدان برای ساخت مساجد استفاده می شود در حالی که در کشور 40 هزار مسجد بدون روحانی وجود دارد و تربیت عالم دینی بهتر از ساخت مسجد است.

وی عنوان داشت: امروزه با توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان هیچ راه مقابله ای با آنان جز تربیت طلاب نداریم که در مقابل این تهاجم بایستند.

آیت الله محمدی در ادامه گفت: همچنین متولیان امر زکات نباید زکات را بدون نظارت مستقیم شواری زکات و نمایندگان آن استفاده و هزینه کنند.

امام جمعه همدان ابراز داشت: در مصرف زکات باید دو برابر جمع آوری زکات دغدغه داشت.

وی با اشاره به اینکه وضع حوزه های علمیه مناسب نیست، اذعان داشت: طلاب ما از طبقه افراد متوسط به پایین هستند و همچنین تعداد ساختمان های حوزه علمیه کم است و امروزه از نظر اولویت سنجی بیشترین سهم باید سهم حوزه های علمیه باشد چراکه طلاب و روحانیوم پیاده نظام انقلاب هستند.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه مسائل مهم تری در کشور وجود دارد و کارشناسان نباید فکر خود را متمرکز مسائل حاشیه ای کنند، عنوان داشت: امروز در کشور کارشناسان تمرکز خود را روی این مسئله که آیا بانوان برای زنده تماشان کردن بازی ها به استادیوم ها بروند گذاشته اند در صورتی که مسائل مهمتری در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه پیاده سازی احکام الهی مردم را به سمت بهشت سوق می دهد، ابراز داشت: یکی از دغدغه ها این است که افکار جامعه نباید به سمت مسائل غیر اساسی رود.

حجت الاسلام تقوی در ادامه با اشاره به اینکه افراد باید در راه خدمت به کشور تلاش کنند، گفت: حاکمیت وظیفه دارد احکام الهی را در جامعه و بین آحاد مردم پیاده سازی کند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و عضو شورای مرکزی زکات کشور اذعان داشت: امکان نظارت از پایتخت بر تمام مناطق کشور وجود ندارد و مسئولان شورای زکات در استان‌ها باید نظارت کامل خود بر مسئله زکات را به طور جدی دنبال کنند.

وی در راستای مصرف زکات، اضافه کرد: در برخی مناطق، مردم مبلغی را به عنوان زکات جمع آوری می‌کنند و پس از اخذ معادل از دولت، آورده خود را پس می ‌گیرند که باید توجه داشت این مسئله مشکل شرعی دارد.