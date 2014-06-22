35 درصد جمعیت آذربایجان غربی از شغل کشاورزی امرار معاش می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با بیان اینکه شش درصد از محصولات بخش کشاورزی کشور توسط بهره برداران استان تولید می شود افزود: تخصیص سه و نیم درصد کل اعتبارات استانی با توجه به اشتغال 35 درصدی مردم استان در این بخش رقم ناچیزی است.

وی ادامه داد: توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری در جهت افزایش اعتبارات عمرانی ملی و استانی برای به اتمام رساندن پروژه های عمرانی در حال احداث و نیمه تمام بخش کشاورزی و دامی با توجه به اهمیت این بخش در استان لازم و ضروری است.

کریم زاده تاکید کرد: جهاد کشاورزی برای احیای کشاورزی و گسترش آبادانی که یک رسالت دینی و مسئولیت مهم به شمار می رود از تمام توان خود استفاده خواهد کرد تا کشاورزی و منابع طبیعی را به موضوع اصلی جامعه تبدیل کند.

وی با اشاره به اینکه اکثر صنایع تبدیلی و تکمیلی موجود در کشور وابسته به بخش کشاورزی است، اضافه کرد: باید کشاورزی در استان از حالت معیشتی و سنتی با درآمد پائین به سمت علمی و صنعتی شدن با سود آوری بالا برای بهره برداران در این بخش سوق داده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری در کشور محسوب می شود افزود :حدود چهار درصد جمعیت ایران در این استان زندگی می کنند و شش درصد محصولات کشاورزی کشور در این استان تولید می‌شود.

کریم زاده در خصوص اعتلای تسهیلات بانکی به کشاورزان گفت: بدون تردید یکی از مطمئن‌ترین و بهترین وام‌های پرداختی بانک‌ها پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران است زیرا این نوع وام هیچ گونه ضایع نمی‌شود و در اقتصاد کشور به گردش در می‌آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تهدید دریاچه ارومیه باید به فرصت تبدیل شود اگفت: احیای دریاچه ارومیه می تواند به عنوان فرصت مناسبی جهت احیای کلیه منابع آبی استان باشد .

وی، اصلاح روشهای کشت در مزارع و توسعه شبکه های آبیاری مدرن، آیش نگهداشتن اراضی،استفاده از روشهای نوین انتقال آب به مزارع و جلوگیری از هدر رفت آب و آگاه سازی بهره برداران و کشاورزان را از جمله برنامه های مصوب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه از مهمترین موضوعات مورد توجه دولت یازدهم حل بحران دریاچه ارومیه بوده و در این راستا ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه تشکیل شده است گفت: پدیده نوظهور خشکسالی دریاچه بر اثر بی توجهی به مصرف بهینه آب در طی سالهای گذشته در استان ما روی داده است.