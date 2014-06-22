به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد خاتمي عصر يكشنبه در همايش نقش طلايه داران تبليغ در ترويج سبك زندگي اسلامي ويژه علماي شيعه و سني خراسان شمالي كه در محل مصلاي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، عنوان كرد: همه دستگاه هاي فرهنگي اعم از شورای هماهنگی تبليغات اسلامي، سازمان تبلیغات اسلامي، نیروی انتظامی، قوه مجريه، دستگاه قضایی و ... مسؤول گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه هستند و نبايد در اين راستا تمامي مسؤوليت ها به دوش نيروي انتظامي گذاشته شود.

وي با بيان اين كه براي بهبود وضعيت حجاب كشور لازم است قانون مصوب شوراي انقلاب فرهنگي در سال 86 كه در آن 25 دستگاه فرهنگي متولي حجاب عنوان شده؛ اجرا شود، افزود: علاوه بر اجراي وظيفه از سوي نهادها و دستگاه هاي فرهنگي مسئول، بانوان محجبه نيز وظيفه دارند با تبليغ و ترويح حجاب در اين زمينه فعاليت بيشتري داشته باشند.

به گفته حجت الاسلام والمسلمين سيداحمد خاتمي عده اي در اين كشور به راه افتاده اند تا با استفاده از فيس بوك كشف حجاب به شيوه رضاخان راه بياندازند و مي خواهند كاري كه رضاخان نتوانست با ضرب و زور انجام دهد را از طريق سايت هاي مجازي به سرانجام برسانند.

وي عنوان كرد: اين افراد بدانند همان گونه كه رضاخان نتوانست براي كشف حجاب بانوان مسلمان ايراني اقدامي بكند آنها هم نمي تواند در اين كشور اين كار را بكنند.

عضو هيئت رييسه مجلس خبرگان رهبري تهي كردن جامعه از ارزش هاي اسلامي از طريق تئوريزه كردن طرح سازش را يكي از نقشه هاي دشمنان براي رسيدن به اهداف خود در ايران دانست و اضافه كرد: بايد همه هوشيار باشيم و در دام دشمنان گرفتار نشويم.

حجت الاسلام والمسلمين خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم حمايت از دولت يازدهم براي رفع مشكلات كشور تأكيد كرد و گفت: نبايد با انجام سخنراني هاي چالش برانگيز و بيان اظهارات اختلاف افكن، دولت را درگير حواشي كم اهميت كرد.

به گفته وي نبايد اصولگرايان خود را در مقام اپوزيسيون دولت يازدهم قرار دهند و با سخنراني هاي چالشي دولت را از انجام امور مهم بازدارند.

حجت الاسلام والمسلمين خاتمي تصريح كرد: اگر بنا بر انجام سخنراني هاي چالش انگيز و بيان اظهارات اختلاف افكن باشد طرف مقابل هم مي تواند اين كار را در جواب انجام دهد اما اين كار فايده اي ندارد و تنها توان مسؤولان براي حل مشكلات كشور را به هدر مي دهد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مذاكرات هسته اي بين ايران و كشورهاي گروه 1+5 اظهار داشت: عده اي گمان مي كنند كه ما بايد به جاي مذاكره با كشورهاي گروه 1+5 تنها با آمريكا سر ميز مذاكره بنشينيم و مي خواهند از اين طريق بحث سازش با آمريكا را پيش بيارند.

حجت الاسلام والمسلمين خاتمي تصريح كرد: اين در حالي است كه نظام جمهوري اسلامي هيچ گاه با آمريكا سر سازش نخواهد داشت و شعار مرگ بر آمريكا هميشگي است.

به گفته وي تا زماني كه دولت آمريكا دست از سياست هاي خصمانه عليه جمهوري اسلامي برندارد؛ امكان سازش بين ايران و اين كشور نيست.