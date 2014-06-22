مشاوران خانواده با استفاده از تخصص خود به کمک مشکلات جامعه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی عصر یکشنبه در اولین جلسه گروه کاری مشاوره خانواده با رویکرد فرهنگی، گفت: مشکلات جوانان و نوجوانان نیازمند توجه جدی است، در بعضي موارد مشكلات خاصي وجود دارد كه باید درسايه ي مشاوره و به وسيله ي افراد متخصص حل شود.

وی افزود:در حقيقت نوجوانان امروزي در دنيايي زندگي مي كنند كه با دنياي بزرگسالان تفاوتي آشكار دارد، طبع جوان نوخواه است و به هر چيز تاره اي علاقه دارد . امروز ما احتياج به ايجاد يك دگرگوني عميق در هدايت و راهنمايي مردم خواهيم داشت.

وی بیان کرد: راهنمايي موجب رشد و شكوفايي عقلي انسان در اجتماع خواهد شد و باعث مي شود تا انسان ها از توانائي ها، محدوديت ها، علايق واقعي و امكاناتشان درك عميقي بدست آورند و همچنین از امكانات محيط و همه اموري كه به نحوي در رشد و تكامل آنان موثر است ، آگاه شده و متناسب با توانائي هاي خود بهره گيری کنند.

وی به مشاوره و فواید آن از دیدگاه اسلام اشاره کرد و گفت : در آموزه هاي ديني اسلام ، اولين راهنما و معلم انسانها ، خداي متعال است كه بشر را هيچگاه به حال خود رها نكرده است و براي رسيدن به سعادت دنيايي و آخرتي، راهنمايان و پيامبراني را مبعوث کرده است.

این مسئول افزود : اسلام مي كوشد تا با همكاري و ترويج فرهنگ برادري، جامعه هدايت يافته ای را تربيت کند و همچنین، توجه به مسئوليت راهنمايي انسان از اصلي ترين اهداف نهضت الهي در قرآن محسوب می شود.

وی در ارتباط با خصوصیات مشاوران تصریح داشت: رعايت اصل احترام به انسان ها را با هر ديدگاه و مشكلي كه دارند, پايبندي به اصل رازداري و دقت در حفظ و بايگاني اطلاعات به دست آمده در مورد مراجعان, برقراري روابط انساني مطلوب و مناسب با مراجعان, برخورداري از اطلاعات علمي و تخصصي بالا در زمينه ي مشاوره و روان شناسي و موضوعات مرتبط,درك صحيح نيازها، احساسات، افكار و مشكلات مراجعان و كاربرد واكنش هاي مناسب و دقيق فراخور مسئله از اصول کار مشاوره محسوب می شود.

عبد اللهی افزود : مشاوران باید در مواردي كه افراد، دچار مشكلات پيچيده و بحران هاي حاد مي شوند ، با استفاده از فنون و تخصص هاي مشاوره اي نسبت به كاهش و رفع مشکلات آنها اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: باور ما بر اين است كه هر مشكلي، راه حل و يا راه حل هاي متعدد و مختلفي دارد و نبايد تسليم مسائل و مشكلات شد و باید چاره كار را به صورت منطقي و عاقلانه، چه به تنهايي، و چه با مشاوره، پيدا كرد.

سرپرست دفتر امورزنان وخانواده استان با بیان اینکه امروزه خدمات مشاوره بر سه محور رشد، پيشگيري و درمان مبتني است گفت : هركس كه در كار خود چندان موفق نيست، فقط و فقط از طريق ارائه خدمات تخصصي مشاوره اي توسط مشاوران ماهر و توانمند امكان بهبود برای او وجود دارد .که مشاوران می توانند با استفاده از فنون و تخصص خود، علل انحراف و اختلال را ريشه يابي كرده و نسبت به درمان آن اقدام كنند.