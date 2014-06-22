برنامه ناجا برای آموزش کارمندان دولت در زمینه مقابله با جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بتولی رئیس پلیس آگاهی ناجا در دومین همایش گسترش همکاری‌های آموزشی سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه‌های اجرایی که صبح امروز در مجتمع پردیس ناجا برگزار شد، با بیان این‌که رفاه و عدالت بدون تامین امنیت محقق نمی‌شود، گفت: امروزه مهم‌ترین کارویژه دولت‌ها بحث تولید امنیت است که در نظام‌های یکسویه از بالا به پایین، ابلاغی و دستوری و در نتیجه شکننده است اما در نظام‌های مردم سالار مانند نظام ما بر اساس تعامل و تفاهم حاکمیت و مردم است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: اینجا حاکمیت چون منتخب مردم است، مشروعیت دارد و مردم هم سعی می‌کنند منافع خود را درست تعریف کرده و از حاکمیت بخواهند. تامین این امنیت هرچند سخت‌تر ولی در عمل مفید‌تر است.

وی با تاکید بر این‌که امنیت یک تولید جمعی است، خاطرنشان کرد: فرایندی که در تولید مطلوب امنیت مد نظر ناجا است، فرایندی است که بتوانیم جرم را با دفاع از قربانی و اصلاح شرایط اجتماعی و برخورد موثر با مجرم محاصره و محدود کنیم. در حال حاضر در کشور بحث تولید امنیت به نوعی روی سازمان‌های قضایی و انتظامی افتاده که طبیعتا به دلیل نوع ماموریت عمدتا ناجا با مجرم برخورد می‌کند. یعنی فردی که مرتکب جرم می‌ شود از سوی ناجا شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی می‌شود.

سردار بتولی خاطرنشان کرد: در حالی که در شرایط عادی فرد مجرم باید اصلاح و به جامعه باز گردد اما در جامعه ما این اتفاق نمی‌افتد و به دلایل مختلف فرد مجدد به جامعه جرم باز می‌گردد. الان به دلیل افزایش جرم و پرونده، کار پلیس روز به روز بیشتر و در نتیجه کار قضات افزایش می‌یابد. میانگین رسیدگی به هر پرنده 41 دقیقه است که در نتیجه احکام قضایی ضعیف صادر می‌شود. نمونه ان این است که در سال 91، 51 درصد مجرمین بدون زندان رفتن با قرار آزاد شدند.

وی ادامه داد: ادامه این فرایند باعث می‌شود تجری مجرم بالا رفته و بعد از آنکه وحشت او ریخت، به صحنه جرم باز می‌گردد. بنابراین متاسفانه با توجه به شرایط اجتماعی جامعه، جامعه سالم تحت تاثیر جامعه بزهکار عقب نشینی می‌کند. سیستم قضایی هم دارد عقب نشینی می‌کند و چیزهایی که قبلا در جامعه جرم محسوب می‌شد، الان جرم محسوب نمی‌شود. لذا جامعه بزهکار دارد جامعه ما را در می‌نوردد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: از سوی دیگر بسترهای اجتماعی باعث می‌شود سالانه تعدادی مجرم به مجرمین اضافه شود. مجرمین جدید دو نوع جرم انجام می‌دهند، جرایم خشن و جرایم خرد. این دو نوع جرم، جرایمی هستند که مردم می‌بینند. این موضوع احساس نا امنی ایجاد می‌کند و از طرفی تعداد جرم را می‌افزاید و از طرفی مشارکت مردم کاهش پیدا می‌کند. پلیس بدون مشارکت اجتماعی، محکوم به شکست در ماموریتش است. نتیجه می‌شود که برای مجرمین مدینه فاضله تشکیل شود که حتی جرایم آنان ثبت نمی‌شود.

سردار بتولی با تاکید بر اینکه تلاش ناجا اصلاح روند فعلی برخورد با جرایم است، گفت: در این فرایند چند کار اصلی مد نظر ناجا است، فرایند تحقیقاتی، فرایند اجتماعی و فرایند حقوقی و اطلاعاتی است. با این چهار کار اصلی می‌توانیم احساس امنیت در جامعه را بیافزاییم.

وی تاکید کرد: این گزارش به معنای آن نیست که جامعه ما امن نیست. جامعه ما امن‌ترین جامعه دنیا است. این گزارش به معنای آن است که نباید سطح توقع ما پایین بیاید. آمار قتل در کشور ما با توجه به فرهنگ غنی در کشور بسیار پایین است که البته پلیس و احکام صادره در مراجع قضایی نقش داشت.

رئیس پلیس آگاهی ناجا تاکید کرد: نمی‌توانیم امنیت جامعه را افزایش دهیم مگر آنکه جامعه را در تولید امنیت سهیم کنیم. بنابراین یکی از برنامه‌های ما آموزش دستگاه‌های اجرایی است که چند سالی مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص پرونده جنایت بیجه که در پاکدشت اتفاق افتاد، معتقدیم اگر خانواده‌ها کمترین توجیهی داشتند مانع این جنایت می‌شدند. در دولت قبلی حدود 4 ساعت برای کارمندان اموزش برگزار شد. البته اموزش تمام کارمندان دولت در توان ناجا نیست اما برای کسانی که باید در تولید امنیت نقش آفرینی داشته باشند، این آموزش‌ها در دست اقدام است.