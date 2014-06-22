5200 نفر در حوادث استان سمنان آسيب ديدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شكرالهي عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعيت هلال احمر استان سمنان ضمن اشاره به وقوع 659 مورد حادثه در سه ماهه اول سالجاری در این استان افزود: در كل حوادث اتفاق افتاده در فصل بهار، 370 نفر مصدوم شدند كه از اين تعداد 248 نفر توسط امدادگران هلال احمر به مراكز درماني منتقل و 122 نفر نيز به صورت سرپايي مداوا شدند.

وي با بيان اينكه حوادث جاده‌اي در استان سمنان، ركورد دار حوادث در سه ماهه اول سال 93 بوده است گفت: از 659 مورد حادثه اتفاق افتاده در این بازه زمانی، 179 مورد حوادث جاده‌اي بوده است.

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان سمنان خاطرنشان كرد: آتش سوزي جنگل و مرتع، يك مورد، برف و كولاك 16 مورد، حوادث ریلی دو مورد، سيل و آبگرفتگي 17 مورد، كوهستان 13 مورد، اطفاء حريق دو مورد، اسکان اضطراری یک هزار و 423 نفر، گرفتار شدن ميان آهن پاره‌هاي خودرو بر اثر واژگوني نيز 34 مورد از مهمترين حوادث و اتفاقات روی داده در سه ماهه اول سالجاری این استان بوده است.

شكرالهي ادامه داد: در طول این سه ماه 391 مورد مراجعه حضوري مردم به پايگاه‌هاي امداد و نجات هلال احمر استان سمنان براي دريافت خدمات ثبت شده است.

وی همچنین در خاتمه تصریح کرد: در خدمات رسانی به این حوادث دو هزار و 206 نفر امدادگر و نجاتگر در قالب 716 تیم عملیاتی به همراه 322 دستگاه آمبولانس حضور داشته و میانگین زمان حضور نیروهای عملیاتی (از اطلاع تا حضور در صحنه) هشت دقیقه و 36 ثانیه بوده است.