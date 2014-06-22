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۱ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۲۶

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آزادی منطقه الرمیلات در صلاح الدین/هلاکت شمار زیادی از تروریستها در فلوجه

آزادی منطقه الرمیلات در صلاح الدین/هلاکت شمار زیادی از تروریستها در فلوجه

منابع عراقی از آزادی منطقه الرمیلات در استان صلاح الدین و هلاکت شمار زیادی از ترورستهای داعش در فلوجه در الانبار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، یک منبع امنیتی در صلاح الدین اعلام کرد: نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی با همکاری عشایر خانواده های به گروگان گرفته شده از سوی داعش در منطقه بلد در جنوب تکریت را آزاد کردند.

وزارت دفاع عراق از هلاکت یک سرکرده داعش به همراه دو معاونش در فلوجه در الانبار خبر داد.

در منطقه الشهداء در جنوب فلوجه نیز در درگیری های نیروهای مردمی و امنیتی عراق با داعش تعدادی از تروریستهای عضو این گروهک به هلاکت رسیدند و برخی دیگر زخمی شدند.

نیروهای مردمی منطقه الرمیلات در صلاح الدین را آزاد کردند.

کد مطلب 2317331

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