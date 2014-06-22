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۱ تیر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۲

بیاتی مطرح کرد:

شورای اسلامی شهر از شهردار قم حمايت جدي مي‌كند

شورای اسلامی شهر از شهردار قم حمايت جدي مي‌كند

قم - خبرگزاری مهر: نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قم گفت: اعضاي شوراي اسلامي شهر با شهرداري كوچكترين مشكلي نداشتند و شوراي اسلامی شهر قم از عملكرد شهردار قم رضايت دارد و همه اعضاي شوراي اسلامي شهر از شهردار حمايت مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولي الله بياتي در جلسه شوراي بررسي پروژه‌هاي شهري كه در محل اجراي پروژه پل‌هاي جمهوري برگزار شد در سخناني اظهار كرد: بين شوراي اسلامي شهر قم و شهرداري هماهنگي بسيار خوبي وجود دارد و با حضور مهندس دلبري جلسات شورا 22 نفره برگزار مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه تفاهم خوبي بين شورا و شهرداري وجود دارد گفت: برخي از مسئولان استان به وظايف قانوني خود آگاه نيستند و برخي از اظهارنظرها در خصوص شهرداري دخالت در امور شورا است.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اينكه جلسات انس شوراي شهر و شهرداري برگزار مي‌شود تاكيد كرد: اعضاي شوراي اسلامي شهر با شهرداري كوچكترين مشكلي نداشتند و شوراي شهر قم از عملكرد شهردار قم رضايت دارد و همه اعضاي شوراي اسلامي شهر از شهردار حمايت مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه شهردار براي مديريت شهري وقت گذاشته و مجدانه پيگر امور است تاكيد كرد: ما نيز وظيفه داريم كه حمايت قاطعي از شهردار داشته باشيم.

بياتي گفت: بايد همه مسئولان دست به دست هم دهند تا بتوانيم به مردم خدمت كنيم؛ عزم شوراي شهر قم در خدمت رساني به مردم جدي است و تلاش مي‌كنيم كه موانع را برطرف كنيم تا به مردم خدمت رساني لازم انجام شود.

 

کد مطلب 2317338

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