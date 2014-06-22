به گزارش خبرگزاری مهر، ولي الله بياتي در جلسه شوراي بررسي پروژه‌هاي شهري كه در محل اجراي پروژه پل‌هاي جمهوري برگزار شد در سخناني اظهار كرد: بين شوراي اسلامي شهر قم و شهرداري هماهنگي بسيار خوبي وجود دارد و با حضور مهندس دلبري جلسات شورا 22 نفره برگزار مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه تفاهم خوبي بين شورا و شهرداري وجود دارد گفت: برخي از مسئولان استان به وظايف قانوني خود آگاه نيستند و برخي از اظهارنظرها در خصوص شهرداري دخالت در امور شورا است.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اينكه جلسات انس شوراي شهر و شهرداري برگزار مي‌شود تاكيد كرد: اعضاي شوراي اسلامي شهر با شهرداري كوچكترين مشكلي نداشتند و شوراي شهر قم از عملكرد شهردار قم رضايت دارد و همه اعضاي شوراي اسلامي شهر از شهردار حمايت مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه شهردار براي مديريت شهري وقت گذاشته و مجدانه پيگر امور است تاكيد كرد: ما نيز وظيفه داريم كه حمايت قاطعي از شهردار داشته باشيم.

بياتي گفت: بايد همه مسئولان دست به دست هم دهند تا بتوانيم به مردم خدمت كنيم؛ عزم شوراي شهر قم در خدمت رساني به مردم جدي است و تلاش مي‌كنيم كه موانع را برطرف كنيم تا به مردم خدمت رساني لازم انجام شود.