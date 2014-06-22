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۱ تیر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۶

گل محمدی در جمع ورزشی نویسان:

ادامه روند پیشرفت ورزش در البرز نیازمند ارتباط نزدیک با خبرنگاران است

ادامه روند پیشرفت ورزش در البرز نیازمند ارتباط نزدیک با خبرنگاران است

کرج-خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: ورزش در حال پیشرفت است و برای ادامه این روند نیاز است تا خبرنگاران این حوزه ارتباط نزدیکی با اداره کل ورزش و جوانان البرز داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با ورزشی نویسان استان البرز عصر امروز برگزار شد.

رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در نشستی با ورزشی نویسان استان البرز در خصوص ارتباط با خبرنگار ورزشی این حوزه گفت: ورزش در استان البرز در حال پیشرفت است و برای ادامه این روند نیاز است تا خبرنگاران این حوزه ارتباط نزدیکی با اداره کل ورزش و جوانان داشته باشند.

وی ادامه داد: در این مدت خبرنگاران حوزه ورزش همواره حضور خوب و موثری در برگزاری مراسم ها و مسابقات داشتند و انعکاس به موقع اخبار باعث بالا رفته روحیه ورزشکاران خواهد شد.

گل محمدی در ادامه گفت: من با هیچ خبرنگاری مشکلی ندارم و باید احترام این زحمت کشان خبر گرفته شود.

مدیرکل ورزش و جوانان در ادامه به شرایط ورزش در استان اظهار داشت: با توجه به عملکرد درخشان این روزهای ملی پوشان والیبال و فوتبال توقع مردم بالا رفته و باید تلاش کرد تا ورزش در استان پیشرفت داشته باشد و همه مسئولان باید از ورزشکاران حمایت کنند.

کد مطلب 2317342

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