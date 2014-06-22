به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور عصر یکشنبه درنشست با مسئولان تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر دنیا اهمیت بسیار زیادی برای موضوع فرهنگ قائل است و این اهمیت بیش از ادوات و برنامه‌های نظامی و جنگی است چرا که فرهنگ با افکار سر و کار دارد و ابزار مناسبی برای افراد است حتی برای کسانی که نیت‌های شوم دارند.

وی افزود: کسانی که می‌خواهند هجمه‌هایی را ایجاد کنند باید اول شرایط فرهنگی را برای آن ایجاد کنند و مقابله با این شرایط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مبلغان و روحانیون نقش بسیار مهمی در مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام دارند.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: در حال حاضر بیش از 160 شبکه ماهواره‌ای در تلاش هستند تا چهره‌ای از اسلام ارائه کنند که مخالف پیشرفت و عمران و توسعه است و نگذارند که پیام اسلام به گوش جهان برسد و رسالت ما سنگین است چرا که بر علیه ما بسیج شده‌اند.

وی با بیان اینکه با روش‌های تبلیغی سنتی گذشته نمی‌توانیم پیام انقلاب را صادر کنیم، تصریح کرد: بدون ابزار کارآمد و در شرایطی که مجهز نباشیم نمی‌توانیم با دشمنان مقابله کنیم و مقابل این شبهات دوام و قوام داشته باشیم.

حرکت داعش در سوریه و عراق با بسیج پول شکل گرفته است

پرآور تاکید کرد: این موضوع نیازمند یک همت بسیار عالی است و باید با بسیج عمومی و هماهنگی مناسب در اعلی در این مسیر حرکت کنیم و کار تنها مختص به تبلیغات اسلامی نیست و وظیفه‌ای بر گردن همه مسئولان است و باید کمک کنند از این شرایط به گونه شایسته‌ای استفاده شود.

وی با اشاره به یک تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی، افزود: حضرت امام تشخیص صحیحی برای تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی دادند و رهبر معظم انقلاب نیز این راه را ادامه دادند.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: با گذشت 35 سال از عمر انقلاب اسلامی و تذکرات مکرر مقام معظم رهبری در بحث فرهنگ یا تاکید بر توجه به ناتوی فرهنگی استمرار بخشیده شد تا امسال به نام سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: اگر اطراف خود نگاه کنیم و مسائل سوریه و عراق و افغانستان را بررسی کنیم می‌بینیم که بر علیه اسلام بسیج شده‌اند و حرکت داعش در سوریه و عراق با بسیج پول شکل گرفته است و با کار نظامی و زمینه‌سازی فرهنگی تلاش دارند سیاست‌های خود را پیاده کنند.

لزوم تقویت کانون‌های فرهنگی و اشاعه فرهنگ قرآنی

پرآور در ادامه این اتفاقات را اثرات فرهنگ دانست و تاکید کرد: در صورتی که فرهنگ در مسیر اصلی خود نباشد، نتیجه‌های اینچنین خواهد داد و ما باید از این شرایط و امکانات به صورت صحیحی استفاده کنیم.

وی افزود: باید با رفع شبهات، اقدامات فرهنگی، مروج دینی بودن، تقویت کانون‌های فرهنگی، اشاعه فرهنگ قرآنی و توجه ویژه به تشکل‌های مذهبی قوام و دوام دین را مستحکم‌تر کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اظهار داشت: همه دستگاه‌های تبلیغی، افراد تاثیرگذار، نویسنده‌ها و . . . در کنار هم باشند و کشور به یک ید واحد تبدیل شود و با این فرهنگ‌ها و دسیسه‌ها مقابله کنیم.

وی تصریح کرد: استان بوشهر از امنیت مطلوبی برخوردار است و شیعه و سنی در کنار هم زندگی ارام و مطلوبی دارند و باید هم‌افزایی را به حد اعلی برسانیم و باید مبلغانی را اعزام کنیم که حرکات آنها ایجاد مشکل نکند و روح وحدت در همه مناطق گسترش یابد.