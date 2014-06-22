به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه پایانی این هماندیشی که با آیه 39 سوره احزاب «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا» آغاز شده، آمده است: سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آخرين حجت حق، دادگستر عالم هستي حضرت بقيهالله الاعظم(ارواحنا له الفدا) و درود و سلام بيكران به روح پرفتوح بنيانگذار فقيد انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و ولي امر مسلمين جهان، سكاندار عرشه هدايت مسلمانان حضرت آيتالله العظمي امام خامنهاي(مدظلهالعالي)، ضمن گراميداشت اول تير ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني بر تأسيس سازمان تبليغات اسلامي و روز تبليغ و اطلاعرساني ديني، ما اساتيد آموزشهاي تخصصي ضمن سپاس و قدرداني از رويكرد دفتر برنامهريزي آموزشهاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي در راستاي تحقق مطلوب و اثربخش برنامههاي آموزشي و فرهنگي در حوزه تبليغ حكيمانه دين، خواستار توسعه تعامل با سازمان تبليغات اسلامي بوده و بر نكات ذيل تأكيد و خواستار پيگيري جدي آن هستيم
در ادامه این بیانیه تاکید شده: سال 1393 بر اساس تدابير عالمانه مقام معظم رهبري به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شده است و آموزشهاي تخصصي بستر مناسبي برای حصول آرمانهاي فرهنگي است. فراتر از آن و با نگرشي واقعبينانه بايد بر اين نكته تأكيد کرد كه نظام مقدس جمهوری اسلامی، یک انقلاب سیاسی و فرهنگی است که بخش فرهنگ در کنار سایر بخشها توانسته با پیروی از الگوهای ایرانی اسلامی قلههای رشد و ترقی را بپيمايد. در دهه عدالت و پیشرفت بخش فرهنگ با برنامه ریزی مناسب به عنوان زیربنای توسعه همه جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه است. اين مهم از آنجايي رخ مينماياند كه بیشتر جمعیت جامعه را نسل جوان تشکیل میدهد که غفلت از اعتلای فرهنگی پيامدهاي ضدفرهنگي و اجتماعی را در پي دارد.
نقش اساسی فرهنگ در تقویت ارزشهای دینی و انقلابی
سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی و اسلامی و با هدف تبليغ حكيمانه دين مبين اسلام و ترویج ارزشهای دینی و انقلابي بر پايه تعاليم حياتبخش اسلام ناب محمدي(ص) است كه از سوي رهبر فرزانه انقلاب تفسير و تبلور يافته و در مراحل مختلف از سوي اصحاب فرهنگ ديني نشر يافته است.
فرهنگ نقش اساسی در تقویت ارزشهای دینی و انقلابي دارد و اين مهم بدون توجه به آموزشهاي تخصصي ديني در ابعاد مختلف ميسر نيست. توسعه فرهنگ ديني، اعتقادي، فرهنگ عمومي و تحول در سبك زندگي در چارچوب آموزشهاي تخصصي، فرهنگي و اجتماعي به واقعيت ميپيوندد. لذا مقتضي است كه عناصر اصلي اين امر خطير طراحي، برنامهريزي و هدايت فعاليتهاي مبتكرانه دستيابي مطلوب به اين عرصه را هموار و حصول آن را ميسر سازد.
استمرار همكاري و تعامل بخشي و فرابخشي و ارتباط تنگاتنگ با مجامع علمي حوزوي و دانشگاهي نگرش غنيسازي فعاليتهاي آموزشي اثربخش، با بهرهگيري از تجربيات موفق و منابع غني اسلامي، دومین محور این بیانیه است.
بایستههای توسعه کمی و کیفی آموزشهای تخصصی
در این بیانیه تصریح شده: توسعه كمي و كيفي آموزشهاي تخصصي ميبايست متناسب با سياستهاي كلي نظام در حوزه فرهنگ، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين وظايف و مأموريتهاي تكليفي سازمان تبليغات اسلامي حاصل گردد لذا برنامهريزي اجرايي و راهبردهاي هدايتي نيز ميبايست منبعث از همين تدابير استخراج تا نسبت به نهادينهسازي آموزشهاي تخصصي ديني و فرهنگي اقدام شود.
تشكيل كارگروههاي علمي و تخصصي در راستاي حمايت از تجربيات علمي و منابع و متون جامع آموزشي علاوه بر پاسخگويي كارشناسانه مخاطبان به توانمندسازي فعال آنان در چارچوب منطقي و متناسب با نيازسنجي ميباشد و از هدر رفتن منابع نيز جلوگيري ميکند.
همچنین در این بیانیه آمده: كاربردي نمودن آموزشهاي تخصصي از طريق برگزاري كارگاههاي مهارتافزايي، نشستهاي علمي و تخصصي و برپايي كارگاههاي علمي و كاربردي و تعامل بين اساتيد و ستاد برنامهريزي فعاليتهاي آموزش تخصصي به حصول نتايج اثربخش منجر ميشود.
لزوم استفاده از فناوریها نو
در این بیانیه تاکید شده: براي تأثيرگذاري متقن و جامع در مقوله آموزشهاي تخصصي استفاده از فناوريهاي نو و تكنولوژي آموزشي از ضروريات ميباشد كه سازمان تبليغات اسلامي ميبايست اهتمام جدي در آموزشهاي مجازي را نيز به عمل آورد.
براي حصول آرمان آموزشهاي تخصصي، نگرش واقعبينانه به نيازهاي آموزشي مخاطبان و برنامهريزي جامع به منظور رفع موانع و ايجاد ساختارهاي مناسب آموزشهاي تخصصي و تأسيس مراكز آموزشهاي تخصصي ضرورتي اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
تأكيد بر توسعه نشستهاي تخصصي و ايجاد هيئتهاي علمي آموزشي در تعامل فيمابين اساتيد استاني و ستادي روند كارآمدسازي و ارتقاء فعاليتهاي آموزشي در حوزه فرهنگ ديني را تسريع ميکند.
نیازسنجی لازمه تحول در آموزشهای تخصصی
استادان آموزشهای تخصصی در این بیانیه تاکید کردند: تحول در حوزه آموزشهاي تخصصي نيازمند نيازسنجي، طراحي و هدايت و نظارت محققانه و كارشناسانه به همراه تهيه منابع غني آموزشي است كه آموزشهاي پويا و اثرگذار را به منظور پيشبرد اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را رقم خواهد. لذا انتظار ميرود، با درك شرايط موجود حوزه فرهنگ ديني، برنامههاي آموزشي طراحي و به انجام برسد.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: تعامل سازنده و مؤثر دفتر برنامهريزي و توسعه آموزشهاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي و كارشناسان استاني با اساتيد آموزشي كمك فراواني به پيشبرد آموزشهاي تخصصي ميکند. بنابراین ضمن سپاس از رويكرد فعالانه استادان، اين مهم را در برگزاري نشستهاي منطقهاي در سراسر كشور خواستاريم.
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