تدوین سند جامع فرهنگی برای استان گلستان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی با مسئولان و چهره های تاثیر گذار فرهنگی در سازمان تبلیغات اسلامی ابراز داشت: این نقشه راه باید با برنامه ریزی های درست تدوین شود که به وسیله اسناد بالادستی بتوانیم یک برش فرهنگی را برای استان ایجاد کنیم و این نقشه بتواند راه درست را در حوزه فرهنگ به ما نشان دهد.

وی با بیان اینکه بودجه این کار توسط استانداری تامین می شود، تصریح کرد: در حال حاضر نمی دانیم باید جامعه را به کجا برسانیم و با توجه به اینکه بسترهای لازم در حوزه تدوین سند جامع فرهنگی در استان در اختیار ما قرار دارد باید تلاش کنیم تا سندی را با روحیه اسلامی تدوین کنیم.

صادقلو با عنوان اینکه بودجه های فرهنگی در همه عرصه ها باید در استان مورد بازبینی قرار گیرد، اظهار داشت: همه عرصه ها در حوزه فرهنگ و همچنین بودجه هایی که در این حوزه صرف شده است باید مورد باز بینی قرار گیرد و همچنین نسبت به باورهای خودمان نیز باید بازبینی داشته باشیم و تصمیم به همنوایی در این حوزه بگیریم.

آلودگی به جریانات یکی از مشکلات اصلی حوزه فرهنگی است

این مسئول آلودگی به جریانات را یکی از گرفتاری ها در حوزه فرهنگ اعلام کرد و بیان داشت: یکی از گرفتاری های بزرگ ما در این حوزه این است که در حوزه فرهنگ افراد آلوده به جریانات هستند که این امر باعث تفکیک آنها می شود و باید تلاش کنیم تا در موضوعات فرهنگی استان موضوع بندی و سیاست گذاری کنیم.

وی تشکیل اتاق فکر را یکی از کارهای بنیادین دانست و تصریح داشت: باید شان مان را با کنار گذاشتن این آلودگی ها بالا ببریم و با تشکیل اتاق فکر در حوزه فرهنگ بتوانیم نقدهای درونی داشته باشیم و بتوانیم در این حوزه با همنوایی، اتاق فکری قدرتمند را با حساسیت های فرهنگی به عنوان مغز متفکر استان به وجود آوریم.

مدیریت توزیعی در استان در جریان است

استاندار مدیریت استان را مدیریتی توزیعی عنوان کرد و اذعان داشت: این استان مدیریت توزیعی در آن جریان دارد یعنی اینکه اگر بودجه وجود داشته باشد کارها انجام می شود و ولی اگر بودجه ای وجود نداشته باشد مدیران دست روی دست می گذارند و کاری پیش نمی رود.

وی افزود: تا زمانی که استان به وسیله مدیریت توزیعی اداره شود، کارها پیش نمی رود چون در حال حاضر شرایط و وضعیت کشور پاسخگوی همه نیازها نیست و باید به دنبال مدیریت تولید باشیم و در راستای فرهنگی نیز باید مدیریت ها به شکل تولیدی عمل شود.

صادقلو ادامه داد: توجه به موضوع فرهنگ سازی در راستای مسائل نرم افزاری بسیار مورد تاکید قرار گیرد و در این زمینه باید کارهای زیادی انجام شود.

به دنبال مدیریت تولید در مباحث فرهنگی باشیم

وی با بیان اینکه مدیریت تولید بر چهار پایه بنیان می شود، اظهار داشت: مدیریت تولید یک نوع مدیریت استراتژیک است که بر چهار پایه از جمله داشتن افق روشن، در کجا قرار داریم، شناسایی آسیب های در حال حاضر و یافتن راه های صحیح برای مقابله با این آسیب ها با تدبیر منطقی از جمله اهداف این نوع مدیریت است.

این مسئول با اشاره به اینکه متن روحانی نباید در جامعه حذف شود، یادآور شد: در برخی جاها متاسفانه روحانی حذف شده و حاشیه جایگزین آن می شود و این باعث می شود که ظرفیت جوان بر اساس یک ظرفیت اسلامی شکل نگیرد و در برخی جاها مصون سازی باعث شد تا علیه خودمان استفاده کنیم.

وی با عنوان اینکه نان شدن فرهنگ برای برخی از افراد جزو مسائل جدی شده است، گفت: اگر می خواهیم فرهنگ در جامعه به طور دقیق جا بیفتد باید این مصون سازی در روح و روحیه افراد ایجاد شود و با توجه به اینکه در حال حاضر ابزارهای ما در این زمینه کم نیست می توانیم با استفاده از ظرفیت های موجود فرهنگ زیر بنایی خوبی را در جامعه ایجاد کنیم.

دانشگاه ها باید به مدیریت نسل سومی ها روی بیاورند

حسن صادقلو با انتقاد از نوع مدیریتی که در دانشگاه ها وجود دارد، تاکید کرد: مدیریت دانشگاه ها در حال حاضر در میدریت نسل اول هنوز باقی مانده است و هیچ مدیریتی بر مدیریت نسل سوم وجود ندارد و محصولی که از دانشگاه ها خارج می شود بیکار می ماند و حرفه زیادی بلد نیست.

وی اضافه کرد: باید شناسایی دقیقی از مدیریت نسل سوم در دانشگاه ها ایجاد شود و دانشگاه ها به این سمت حرکت کنند.

استاندار با بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است، بیان داشت: انقلاب اسلامی توسط امام راحل بر اساس یک انقلاب فرهنگی شکل گرفت که ما باید تلاش کنیم با حفظ مباحث فرهنگی در کشور بتوانیم فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را در کشور پایدار نگه داریم.

سازمان تبلیغات اسلامی یکی از یادگاران امام خمینی (ره) در ابتدای انقلاب است

صادقلو، سازمان تبلیغات اسلامی را یکی از یادگاران امام خمینی (ره) دانست و خاطرنشان کرد: این سازمان به دلیل نیاز جامعه در آن زمان ایجاد شد چرا که واژه تبلیغات از جلوه های جمیل الهی محسوب می شود و نشان دهنده رساندن پیام در زیبا ترین شکل خود در ذهن مخاطب است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ع) در دوران انقلاب اسلامی خود یک تنه فرهنگ ساز شد، عنوان داشت: در تاریخ ایران روحانیون و بزرگانی وجود داشته اند که در شهر و روستایی که فعالیت می کردند با کمترین بودجه، فرهنگ ساز شده اند و این نشان می دهد که گاهی وجود یک فرد با تمام پیچیدگی ها شرایط با داشتن معماری درست می تواند مشکلات فرهنگی را حل کند.