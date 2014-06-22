به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه یکشنبه در دیدار صمیمی مسئولان و چهره های تاثیرگذار فرهنگی با استاندار گلستان ابراز داشت: موضوع فرهنگ در کشور بسیار با اهمیت است به طوری که به منزله هوا و خون در رگ از آن یاد می شود و امام خمینی (ره) نیز این انقلاب را بر پایه فرهنگی بنا نهاد.

وی با بیان اینکه فنداسیون اصلی انقلاب بر اساس مسائل فرهنگی ایجاد شده است، تصریح داشت: این انقلاب بر اساس فرهنگ بنا نهاده شده و به پیروزی رسیده و همچنان بر پایه فرهنگ نیز استمرار دارد.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار داشت: اعتقاد داریم می توانیم مشکلات جامعه را به وسیله فرهنگ و با هزینه کمتری در جامعه حل کرد به طوری که فرهنگ از پاداش معنوی نیز برخوردار است و کارها نیز با وجود آن می تواند جاودانه و ماندگارتر باشد و از قیمت و ارزش بالایی برخوردار باشد.

وی پیشگیری را در مسایل فرهنگی بسیار مهم خواند و اظهار داشت: باید موضوع پیشگیری را در حوزه فرهنگ به طور جدی به آن توجه کرد چرا که با پیشگیری هزینه های کمتری در جامعه بر دوش دولت قرار می گیرد و این در حالی است که درمان نیازمند هزینه های بسیار است.

دو هزار و 182 مسجد در گلستان ساخته شده است

این مسئول با بیان اینکه استان به لحاظ سطح معنوی و فرهنگی از شرایط بسیار خوبی برخوردار است، بیان کرد: در حال حاضر در استان دو هزار 182 مسجد وجود دارد که به اعضای هر 802 نفر یک مسجد ایجاد شده و البته برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند 118 مسجد دیگر در استان نیاز است هستیم چرا که در برخی محلات مسجدی وجود ندارد و در برخی محلات نیز از تراکم مسجد برخورداریم.

وی با بیان اینکه قریب به هزار روستا در استان وجود دارد تصریح کرد: تعداد 320 روستا در استان بالای 200 نفر خانوار هستند که 185 روستا از روحانی هجرت برخوردار است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد با عنوان اینکه هم اکنون روستا های استان نیازمند 159 روحانی هست تا به صورت دائمی مستقر شوند، تصریح کرد:در حال حاضر برای هر ده هزار 600 نفر در استان یک روحانی وجود دارد که در استان در این حوزه با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم .

نیازمند 1200 روحانی در استان هستیم

وی افزود: به ازای هر 2 هزار 333 نفر جمعیت نیازمند یک مبلغ است در استان هستیم که در حال حاضر در استان حدود 800 مبلغ بیشتر وجود ندارند و نیاز مطلوب ما در این حوزه تعداد 1200 روحانی در ماه رمضان و محرم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از وجود دو هزار 278 هیئت مذهبی در استان خبر داد و اذعان داشت: از نظر تعداد هیئت مذهبی در وضعیت مطلوبی به سر می بریم و نیاز به افزایش هیئت نداریم و باید تلاش کنیم تا همین تعداد را تقویت نماییم.

وی با اشاره به اینکه در استان تعداد 130خانه عالم ساخته شده است، یادآور شد: برای رسیدن به شرایط مطلوب تعداد 170 خانه عالم در استان نیاز داریم تا بتوانیم به شرایط مطلوب دست یابیم .

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: در حال حاضر در استان 165 خانه های قرآنی وجود دارد و تلاش داریم تا به 800 خانه قرآنی شهری و روستایی در استان برسیم چرا که این مجموعه ها در استان نباشد متضرر آسیب های زیادی می شویم.

وی به استاندار گلستان پیشنهاد کرد: باتوجه به اینکه مدتی است شورای فرهنگی در استان تعطیل شده است انتظار است تا این شورا دوباره در استان شروع به کار کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اینکه پیرایه ها خرافه ها در استان رو به حذف است، عنوان داشت: هم اکنون در استان جلوی هر گونه پیرایه و خرافه گرفته شده است و تقریبا 30تا 70 درصد خرافه ها در استان حذف شده توانسته ایم از هر ایجاد گونه پیراهه وخرافه در استان جلو گیری کنیم.